Binlerce yıllık hazine için düğmeye basıldı: Marmara ve Ege’de 'denizlerin ormanları' için önemli adım
Lokman Özdemir
09:5229/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Mercanları koruma projesi başladı
Marmara Denizi ve Kuzey Ege’de mercanların korunması ve çoğaltılması için 'Denizlerin Ormanları: Mercanlar Projesi' hayata geçirildi. Türkiye İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) işbirliği ile yürütülen proje, deniz biyoçeşitliliğini güçlendirmeyi, hayalet ağ temizliği ve farkındalık çalışmalarını kapsıyor. Bozcaada’daki tanıtım toplantısında konuşan TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk, denizlerden toplanan mercanların akvaryumlarda 'süs' olarak kullanıldığını belirterek Marmara'da yaşanan kirlilikten dolayı mercanların ve deniz çayırlarının giderek yok olduğuna, köpek balığı ve vatoz popülasyonunun da arttığına dikkat çekti.
Mercanlar
, denizlerin 'ormanları' olarak biliniyor. Bu canlılar, sadece deniz canlılarına yaşam alanı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ekosistemde karbon tutma, su kalitesini koruma ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi gibi kritik görevleri yerine getiriyor. Ancak iklim değişikliği, deniz kirliliği ve terkedilmiş balıkçılık ağları, mercanların hayatta kalmasını tehdit ediyor.
Türkiye İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Türkiye’nin deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.
"Denizlerin Ormanları: Mercanlar Projesi"
adıyla başlatılan çalışma, özellikle Marmara Denizi ve Kuzey Ege’deki siyah ve taş mercan türlerini korumayı, çoğaltmayı ve deniz ekosistemlerinde stratejik iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.
Proje, deniz ekosistemlerindeki biyoçeşitliliği güçlendirerek ekolojik dengeyi korumayı ve gelecek nesillere sağlıklı bir deniz mirası bırakmayı amaçlıyor.
"Kitlesel bir bilinç oluşturulmalı"
TÜDAV Başkanı
Prof. Dr. Bayram Öztürk
Bozcaada’da TÜDAV’a ait araştırma gemisinde düzenlenen tanıtım toplantısında mercanların haritalandırılması, iklimsel etkilerin izlenmesi, hayalet ağların temizlenmesi ve balıkçılarla işbirliği yapılarak farkındalık oluşturulması gibi proje kapsamında atılacak adımları paylaştı.
Öztürk şunları söyledi;
"'Denizlerin Ormanları: Mercanlar' projemiz 2025 yılında başladı. TÜDAV ve Türkiye İş Bankası işbirliği ile. Marmara Denizi ve Kuzey Ege denizinde devam ediyor. Amacımız mercan habitatlarının korunması, bu konuda farkındalık oluşturulması. Mercanlar zaten koruma altında. Ancak bu konuda kitlesel bir bilinç oluşturulması ve mercanların bulunduğu ekosistemlerin, ortamların korunması için çaba gösteriyoruz.
"400'ten fazla canlıya ev sahipliği yapıyor"
Mercanlar 400'ün üzerinde canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla öteki canlı türlerini de korumuş olacağız. Onun için bunu çok önemsiyoruz. Mercanlar iklim değişikliğinden etkileniyor. Deniz suyu sıcaklığı yükseliyor. Bunun takibi gerekiyor. Bunu takip etmeye çalışıyoruz.
Bilimsel olarak bir de altlık oluşturuyoruz. Örneğin 20-30 sene sonra mercanlar iklim değişikliğinden ne kadar etkilendi. Hayalet ağların mercanları etkilememesi için de balıkçılarla ve denizdeki diğer paydaşlarla işbirliğini hedefliyoruz."
"Akvaryumlarda süs olarak kullanılıyor"
Öztürk balıkçı ağlarına takılan ve denizlerden toplanan mercanların, akvaryumlarda süs olarak kullanılmak üzere satıldığına dikkat çeken kamuoyunda bu konuda bir farkındalık oluşmasının önemine dikkat çekti.
Mercanları denizlerin oksijen deposu olarak tanımlayan Öztürk, denizlerde yaşanan kirlikte mercan popülasyonunun hızla yok edilmesinin önemli bir etken olduğunu vurguladı.
Kirlilikten dolayı
köpek balığı
ve
vatoz
gibi tehlikeli türlerin popülasyonunda artış yaşandığını kaydeden Öztürk, Mercan popülasyonlarının haritalandırılarak Marmara ve Kuzey Ege’de mercan kolonilerinin yoğunluğu ve dağılımının belirleneceğini aktardı.
Halk projeye aktif olarak dahil edilecek
Proje boyunca elde edilen veriler, Türkiye’nin deniz koruma stratejilerinde temel olacak. Toplumsal Katılım ve İş Birliği: Sivil toplum, yerel yönetimler ve medya ile iş birliği sağlanacak, halk projeye aktif olarak dahil edilecek. Ayrıca birçok ildeki okullarda eğitim seminerleri verilerek genç kuşaklarda çevre bilinci oluşturulması planlanıyor.
Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Suat Sözen
ise çevre sorunlarıyla mücadelenin yalnızca bir kurumun değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Denizler, yalnızca doğal zenginliklerimiz değil, balıkçılık ve turizm gibi ekonomik alanlar için de hayati öneme sahiptir. Mercanların korunması, sürdürülebilir deniz yönetimi için kritik bir adımdır"
