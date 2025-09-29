"'Denizlerin Ormanları: Mercanlar' projemiz 2025 yılında başladı. TÜDAV ve Türkiye İş Bankası işbirliği ile. Marmara Denizi ve Kuzey Ege denizinde devam ediyor. Amacımız mercan habitatlarının korunması, bu konuda farkındalık oluşturulması. Mercanlar zaten koruma altında. Ancak bu konuda kitlesel bir bilinç oluşturulması ve mercanların bulunduğu ekosistemlerin, ortamların korunması için çaba gösteriyoruz.