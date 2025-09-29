Forislam: Reklamsız ve en kapsamlı namaz vakti uygulaması yenilendi

Forislam, namaz vakitleri başta olmak üzere birçok İslami ihtiyaca tek bir uygulama üzerinden ulaşmak isteyen kullanıcılar için yenilendi. Diyanet İşleri Başkanlığının resmi verilerine dayanan uygulama, reklamsız ve kolay kullanım odaklı yapısıyla öne çıkıyor.