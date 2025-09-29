Yeni Şafak
Forislam: Reklamsız ve en kapsamlı namaz vakti uygulaması yenilendi

Forislam: Reklamsız ve en kapsamlı namaz vakti uygulaması yenilendi

08:1129/09/2025, Pazartesi
Forislam, reklamsız ve kolay kullanım odaklı yapısıyla öne çıkıyor.
Forislam, reklamsız ve kolay kullanım odaklı yapısıyla öne çıkıyor.

Dünyanın her yerinde doğru namaz vakitleri ve İslami içeriklere kolay erişim sağlayan Forislam uygulaması, reklamsız yapısı ve sade tasarımıyla kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Forislam, namaz vakitleri başta olmak üzere birçok İslami ihtiyaca tek bir uygulama üzerinden ulaşmak isteyen kullanıcılar için yenilendi. Diyanet İşleri Başkanlığının resmi verilerine dayanan uygulama, reklamsız ve kolay kullanım odaklı yapısıyla öne çıkıyor.

Öne çıkan özellikler

  • • Namaz Vakitleri: Diyanet verilerine göre konuma veya seçilen şehre özel ayrıntılı vakit bilgileri.
  • • Günün Bilgisi: Ana sayfada her gün özel ayet ve hadis paylaşımı.
  • • Ana Sayfa Paneli: Hicri takvim, kıble yönü, namaz vakitleri, günlük ayet ve Allah’ın 99 isminden biri tek ekranda.
  • • Kıble Bulma: Dünya üzerindeki her noktadan doğru kıble yönü.
  • • Dijital Tesbih (Zikirmatik): Zikirlerinizi kolayca tamamlamanızı sağlayan araç.
  • • Kur’an-ı Kerim: Tüm surelere Diyanet mealiyle erişim ve dinleme imkânı.
  • • Esmaü’l Hüsna: Her gün ana sayfada Allah’ın bir ismi.
  • • Kaza Takip: Kaçırılan namazların düzenli takibi için özel bölüm.
  • • Widget Desteği: Sade tasarımla ana ekranda namaz vakti bilgisi.
  • • Renk Temaları: 4 farklı tema seçeneğiyle kişiselleştirilmiş kullanım.

Kullanıcı dostu ve reklamsız deneyim

Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştirilen Forislam, reklamsız yapısı sayesinde dikkat dağıtmadan İslami içeriklere erişim sağlıyor. Uygulama aynı zamanda sade arayüzü ve pratik özellikleriyle her yaştan kullanıcıya hitap ediyor.

indirme bağlantısı:
https://apps.apple.com/tr/app/forislam-namaz-ve-ezan-vakti/id1337705945?l=tr
