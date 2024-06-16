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Hayat

Bir başıboş köpek terörü daha: Sokak köpekleri yüzünden kendi canlarımızı kurban veriyoruz

Gün geçtikçe büyüyen başıboş köpek sorunu ölüm ve yaralanmaların nedeni olmaya devam ediyor. En son olay bayramın ilk günü yaşandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Emekli Kadir Sivri, kurbanını kesmek üzere Saraycık Mahallesi'nde bulunan kurban satış ve kesim yerine gitti. Arabadan indiği sırada boş arazide bulunan iki başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Kadir Sivri, kendini korumak için koşmaya çalıştı. Bu sırada ayağı takılıp düşerek kolunu kırdı. Hastaneye kaldırılan Sivri'ye, doktorlar muayenede kolunun alçıya alınamayacak kadar çok fazla kırık olduğunu bu sebeple ameliyat olması gerektiğini belirtti. Sivri'nin ağabeyi Dursun Sivri, ''Önceden Kurban Bayramı’nda acemi kasaplar haberi olurdu, şimdi sokak köpekleri ile kendi canlarımızı kurban veriyoruz'' dedi.

Zeynep Karçığa
17:02 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 17:34 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Köpek saldırısına uğrayan Kadir Sivri, kolunun alçıya alınamayacak kadar kötü olması nedeniyle ameliyata alındı.
Köpek saldırısına uğrayan Kadir Sivri, kolunun alçıya alınamayacak kadar kötü olması nedeniyle ameliyata alındı.

Türkiye’de son 2 yılda 100’e yakın vatandaş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Başıboş sokak köpekleri, birçok insana saldırması; parçalaması ve köpeklerden kaçarken insanların araçların altında kalarak veya ısırılma sonucu ölmesi sonucu büyük bir sorun haline geldi.


Sonu gelmeyen köpek sorunu kabusu, son olarak Ankara'nın Sincan İlçesindeki Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti. Emekli Kadir Sivri, kurban kesim yerinin karşı tarafındaki boş arazide iki başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçtığı sırada düşüp kolunu kıran Sivri'yi ağabeyi ve alanda bulunan vatandaşlar Ankara Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 'Bu ilk vaka değil, belli ki son da olmayacak' diyen Kadir Sivri'nin ağabeyi Dursun Sivri, yaşanan olayı üzüntü içinde anlattı.


'Daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor?'

Kadir Sivri'nin ağabeyi Dursun Sivri, ''Kardeşim ile Sağancık Mahallesi'nde bulunan kurban kesim yerinde buluşmak üzere haberleştik. Kardeşim kurban yerine geldiği sırada iki sokak köpeğinin saldırısına uğramış, köpeklerden kaçmaya çalışırken düşüp kolunu kırmış. Eli sarılı bir şekilde yanımıza geldi, hemen birlikte hastaneye gittik. Muayene eden doktorlar kardeşime kolunu alçıya alamayacaklarını, çok fazla kırık olduğunu bu sebeple çok acil ameliyata alınması gerektiğini söylediler'' ifadelerini kullandı.


Kardeşi Kadir Sivri'nin ameliyatta olduğunu belirten Dursun Sivri, ''Önceden Kurban Bayramı’nda acemi kasaplar haberi olurdu şimdi sokak köpekleri ile kendi canlarımızı kurban veriyoruz. Sokak köpek severlerine sesleniyorum. Daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor? Köpekleri düşündüğünüz kadar, zarar gören insanları düşünmüyorsunuz. Bu soruna derhal çözüm bulunması gerekiyor'' dedi.


'Ameliyattan çıkmasını bekliyoruz'

Yaşanan olay ile ilgili konuşan Kadir Sivri'nin eşi Nuriye Sivri, ''Şu an ameliyatta, çıkmasını bekliyoruz. Kurban için gitti, köpek saldırısına uğradı'' diyerek üzüntüsünü belirtti.


Sokak hayvanları düzenlemesinde sona doğru: Cezası 50 bin TL'ye çıkarılacak

AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, sokaktaki sahipsiz, başıboş hayvanlarla ilgili düzenlemede artık sona gelindi. Hayvanını terk edene verilen para cezasının on kat artırılması ve 50 bin TL’ye çıkartılmasının öngörülüyor. Saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin de öncelikle barınaklara alınması, rehabilite olmaması durumunda ise uyutulması planlanıyor. Teklif, Kurban Bayramı sonrası muhalefet partileriyle de paylaşılacak.


Mevcut, 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma kanununun bazı maddelerinde değişiklik öngören düzenleme göre, hayvanını terk edene verilen para cezası on kat artırılarak, 5 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkartılıyor. "Sahipsiz sokak hayvanı" tanımının yapıldığı teklifte, sokaklardaki başıboş köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması ile ilgili hükümler belirlendi.


Bu kapsamda, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak.

#Köpek Saldırısı
#Ankara
#Sincan
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