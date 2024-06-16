Bir başıboş köpek terörü daha: Sokak köpekleri yüzünden kendi canlarımızı kurban veriyoruz

Türkiye’de son 2 yılda 100’e yakın vatandaş köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Başıboş sokak köpekleri, birçok insana saldırması; parçalaması ve köpeklerden kaçarken insanların araçların altında kalarak veya ısırılma sonucu ölmesi sonucu büyük bir sorun haline geldi.





Sonu gelmeyen köpek sorunu kabusu, son olarak Ankara'nın Sincan İlçesindeki Saraycık Mahallesi'nde gerçekleşti. Emekli Kadir Sivri, kurban kesim yerinin karşı tarafındaki boş arazide iki başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçtığı sırada düşüp kolunu kıran Sivri'yi ağabeyi ve alanda bulunan vatandaşlar Ankara Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 'Bu ilk vaka değil, belli ki son da olmayacak' diyen Kadir Sivri'nin ağabeyi Dursun Sivri, yaşanan olayı üzüntü içinde anlattı.





'Daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor?'

Kadir Sivri'nin ağabeyi Dursun Sivri, ''Kardeşim ile Sağancık Mahallesi'nde bulunan kurban kesim yerinde buluşmak üzere haberleştik. Kardeşim kurban yerine geldiği sırada iki sokak köpeğinin saldırısına uğramış, köpeklerden kaçmaya çalışırken düşüp kolunu kırmış. Eli sarılı bir şekilde yanımıza geldi, hemen birlikte hastaneye gittik. Muayene eden doktorlar kardeşime kolunu alçıya alamayacaklarını, çok fazla kırık olduğunu bu sebeple çok acil ameliyata alınması gerektiğini söylediler'' ifadelerini kullandı.





Kardeşi Kadir Sivri'nin ameliyatta olduğunu belirten Dursun Sivri, ''Önceden Kurban Bayramı’nda acemi kasaplar haberi olurdu şimdi sokak köpekleri ile kendi canlarımızı kurban veriyoruz. Sokak köpek severlerine sesleniyorum. Daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor? Köpekleri düşündüğünüz kadar, zarar gören insanları düşünmüyorsunuz. Bu soruna derhal çözüm bulunması gerekiyor'' dedi.





'Ameliyattan çıkmasını bekliyoruz'

Yaşanan olay ile ilgili konuşan Kadir Sivri'nin eşi Nuriye Sivri, ''Şu an ameliyatta, çıkmasını bekliyoruz. Kurban için gitti, köpek saldırısına uğradı'' diyerek üzüntüsünü belirtti.





Sokak hayvanları düzenlemesinde sona doğru: Cezası 50 bin TL'ye çıkarılacak

AK Parti’nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı, sokaktaki sahipsiz, başıboş hayvanlarla ilgili düzenlemede artık sona gelindi. Hayvanını terk edene verilen para cezasının on kat artırılması ve 50 bin TL’ye çıkartılmasının öngörülüyor. Saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin de öncelikle barınaklara alınması, rehabilite olmaması durumunda ise uyutulması planlanıyor. Teklif, Kurban Bayramı sonrası muhalefet partileriyle de paylaşılacak.





Mevcut, 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma kanununun bazı maddelerinde değişiklik öngören düzenleme göre, hayvanını terk edene verilen para cezası on kat artırılarak, 5 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkartılıyor. "Sahipsiz sokak hayvanı" tanımının yapıldığı teklifte, sokaklardaki başıboş köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması ile ilgili hükümler belirlendi.



