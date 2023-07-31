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BM Sıfır Atık için İstanbul’da toplanacak

Emine Erdoğan’ın Türkiye’de başlatıp dünya çapında farkındalığını sağladığı Sıfır Atık Projesi’nin BM nezdindeki ilk yüz yüze toplantısı 1 Kasım’da İstanbul’da yapılacak. BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 2030’a kadar dünyada en az 1000 şehrin sıfır atık uygulamasına geçmesini hedeflediklerini söyledi.

04:00 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Maimunah Mohd Sharif

Maimunah Mohd Sharif

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk yüz yüze toplantısının, 1 Kasım’da İstanbul’da yapılacağını söyledi.

ÜSKÜDAR’DA ‘ŞEHİRLER GÜNÜ’ YAPILACAK

Sıfır atık çalışmaları ve 31 Ekim’de İstanbul Üsküdar’da gerçekleştirilecek Dünya Şehirler Günü ile ilgili görüşmeler yapmak için İstanbul’a gelen Sharif, Türkiye’de bulunduğu sürede, İstanbul’da BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk oryantasyon toplantısını yaptıklarını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ile de bir mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi. İlk Dünya Şehirler Günü etkinliğinin 2013 yılında Şangay’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Sharif, “Üsküdar’da 31 Ekim’de düzenlenecek olan Dünya Şehirler Günü’nün teması, şehir gündemini nasıl finanse edebileceğimizdir. 31 Ekim Dünya Şehirler Günü, Üsküdar’da Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşecektir.” dedi.

3 YILLIK PLAN BELİRLENECEK

Sharif, “BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun yüz yüze toplantısını da 1 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Genel Sekreter’in de katılacağını umuyoruz. Çünkü, Başkan Emine Erdoğan tarafından davet edilecek. Bu, tüm danışma kurulu üyelerinin şahsen katılacağı ilk toplantı olacak.” diye konuştu. 2030 yılına kadar en az bin şehrin sıfır atık uygulamasına geçeceğini umduğunu kaydeden Sharif, “BM Sıfır Atık Danışma Kurulu aracılığıyla, çalışma planımızı belirlemek üzere 1 Kasım’da bir araya geleceğiz. Bu kurul 3 yıllıktır. Dolayısıyla 1 Kasım’da oturup önümüzdeki 3 yıl için gerçekleştirmek istediğimiz çalışma planını daha detaylı bir şekilde tartışacağımızı umuyorum.” ifadelerini kullandı.



#Sıfır Atık
#Emine Erdoğan
#Birleşmiş Milletler
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