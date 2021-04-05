Böbrek hastalığına iyi geldiği öne sürülüyor: Kaya levreği taşı için uzmanlar uyardı

Nadiren avlanan balık türü olan kaya levreği balığının başının iki yanında bulunan taşlar, böbrek hastalarına iyi geldiği iddiasıyla balıkçılar tarafından çıkarılıp satışa sunuluyor. Böbrek taşını düşürmeyi hızlandırdığı öne sürülen, tanesi 3 TL'den satılan taşlara vatandaşlar talep gösteriyor.

DHA Böbrek taşını düşürmeyi hızlandırdığı öne sürülen, tanesi 3 TL'den satılan taşlara vatandaşlar talep gösteriyor.

Birçok kişi aldıkları taşları un kıvamına gelecek kadar havanda dövdükten sonra limonla karıştırıp taşlar eriyene kadar bekletiyor ve 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyerek aç karnına tüketiyor. Balıkçı esnafı dilden dile dolanan taşın talebine yetişemediklerini söylerken, beslenme uzmanları ise dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

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DHA

İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki balık hali esnafından Mehmet Kuzutırnak (34), "Bu taşlar her balıktan çıkmaz. Eşkina, minekop ve granyöz balığında çıkar ancak kaya levreğinin faydalı olduğuna inanılır. Bu balıkların gözünün arkasındaki beyincik kısmından çıkartılır. Bir balıktan yalnızca 2 taş çıkar. Bu taş böbrek taşlarının dökülmesine iyi geliyor ve hızlandırıyor. Bu taşın faydasının kulaktan kulağa dolaşıyor ve çok fazla talep var. Balıkçılarda tanesi 3 TL'ye satılıyor" dedi.

DHA

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Bir başka esnaf Mehmet Oğlum da, (72) birçok kişinin bu yöntemle taş düşürdüğünü öne sürdü.

Uzmanlar uyarıyor: Dikkatli kullanılmalı

Beslenme uzmanları, bilimsel etkinliği kanıtlanmamış bu taşın kullanımına ilişkin halkı uyardı. İzmir'de yaşayan beslenme uzmanı Derya Zünbülcan, "Kaya levreği veya eşkina balığının taşlarının çeşitli şekillerde eritilerek kullanıldığında böbrek taşlarına faydalı olduğu biliniyor. Eritildiği için taşların içindeki minerallerden kaynaklanan şifa bulunduğuna inanılıyor ancak emziklilerin, ileri yaştakilerin ve ilaç kullanan kişilerin bilimsel bir çalışması bulunmayan bu taşı dikkatli kullanmaları gerekiyor. Bizim için şifa kaynağı olan besinlerin kullanılış şekli ve dozu çok önemlidir, bu yüzden mutlaka bir uzmana danışarak kullanılmalıdır" diye konuştu.