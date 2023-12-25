Bu atölye cesaret istiyor

Sergide 65 eser olduğunu söyleyen Atalay, “Hayatında hiç resim yapmamış insanlar burada resim yapıyor. 40 öğrencimiz var, çok hevesliler, sürekli sergi açmak istiyorlar. Deprem yararına bir sergi açmıştık, şimdi de Filistin yararına yeni yeni çalışmalar oluşuyor. Belki onunla da ilgili bir sergi açacağız. Derslerime cesareti olan ve heyecan duyan her yaştan insan katılabiliyor. Şu anda yüksek bir tabakanın emrinde olan bir sanat ortamı var. Öğrencilerimizin elinden tutacak birileri lazım” dedi.

Sergide uzun süre resimle uğraşan kişilerin de eseri var, 2 aylık öğrencinin de. Hocanın asistanlığını yapan Elif Tarakçı, “Şu anki sınıfımızda çocuklu anneler çok fazla. Demek ki ailede sanat önemseniyor, eşleri ve annelerinden destek alabiliyorlar. İlhami Hoca sadece boya ve renklerle ilgili ders vermiyor, felsefe, sanat, yaşam dersleri de veriyor” diye konuştu. Henüz 2 aylık öğrencilerden Belkıs Aytin’e kendisi gibi genç sanatçı adaylarına tavsiyelerini sorduğumda, “Bunu ben kendime de tavsiye ediyorum, yaptığımız şeylerde biraz daha cesur olmak gerektiğini düşünüyorum” diye anlattı. İlk kişisel sergisini 28 Aralık’ta Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde açacak olan Kerime Elibüyük ise, “Hocadan özellikle ilham, teknik gelişim ve kendi stilimi bulma noktasında çok istifade ettim” ifadelerini kullandı.