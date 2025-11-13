Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana" filmi izleyiciyle buluşacak.

Film, yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan, geçmişi karışık Ferruh arasındaki dostluğu anlatıyor.

Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam, Meyra Ahsen Temel, Şirin Öten ve Berk Gündem'in de rol aldığı filmin yönetmenliğini Mert Baykal yaptı.

"Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz"

"Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz" serisinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını konu ediniyor.

Ruben Fleischer'in yönetmenliğinde vizyona girecek filmde, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa, Daniel Radcliffe ve Mark Ruffalo rol aldı.

"Mavi Ay"

Ethan Hawke, Margaret Qualley ve Andrew Scott'un başrollerinde yer aldığı "Mavi Ay", Broadway'in altın çağında unutulmaz melodilere imza atan Lorenz Hart'ın iç dünyasına bir yolculuk sunuyor.

Senaryosu Robert Kaplow imzası taşıyan ABD ve İrlanda ortak yapımı biyografinin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor.

"Ne Var Bunda Yani?"

Omar Roshdy Hamed'in yönettiği, Retal Abdelaziz, Ghada Adel ve Maged El-Kidwani'nin rol aldığı Mısır yapımı "Ne Var Bunda Yani?" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

"Öldüren Terapi"