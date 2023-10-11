Bu hatlar ruha şifa

Celî Sülüs, Celî Tâ’lik, Kûfî, Celî Divani, Sülüs türünde 31 hat eseri, 30 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.
Arapça, Osmanlıca ve Türkçe’de yer alan ruh sağlığıyla ilgili yazıların hüsnühata aktarıldığı sergide Abdullah Furkan Yaman, Zeynep Albayrak, Muhammed Nuri Çelikkaya, İbrahim Şengül, Arif Özdem, Yahya Yaldız, Mehmet Özel, Senem Demirci, Faruk Eratlı, Cemali Gündoğdu, Hanife Yiğit Alpaydın, Nadir Tatar, Osman Çiçek, Ceyhun Oydem’in eserleri yer alıyor. Sergi alanında hat eserlerin dijitale aktarıldığı bir de video gösterilecek.
SON GÜN 30 EKİM
Şifayı, güçlü geleneğimizden beslenerek aradıklarını, serginin de bunun bir nişanesi olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, “Bizler geçmişin bilboardları olan geleneğimizdeki başa çıkma mekanizmaları hat yazılarımızı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak ve bizi geçmişte güçlü kılan geleneklerimizden beslenerek şifayı aramak için 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde bir sergi gerçekleştiriyoruz. Ruh sağlığı alanında bir hüsnü hat sergisi yapmak amacıyla çıktığımız bu yolda başta Arapça, Osmanlıca ve Türkçe yazılarda ruh sağ sağlığı ile ilgili söylenmiş yazılmış güzel hatları bir araya getirdik. Türkçe ve İngilizce olarak hat yazılarındaki hikmetli yolculuğumuzu hem metin hem videolarla birleştirdik” diye konuştu.