Bu hatlar ruha şifa

Şifayı, güçlü geleneğimizden beslenerek aradıklarını, serginin de bunun bir nişanesi olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, “Bizler geçmişin bilboardları olan geleneğimizdeki başa çıkma mekanizmaları hat yazılarımızı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak ve bizi geçmişte güçlü kılan geleneklerimizden beslenerek şifayı aramak için 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde bir sergi gerçekleştiriyoruz. Ruh sağlığı alanında bir hüsnü hat sergisi yapmak amacıyla çıktığımız bu yolda başta Arapça, Osmanlıca ve Türkçe yazılarda ruh sağ sağlığı ile ilgili söylenmiş yazılmış güzel hatları bir araya getirdik. Türkçe ve İngilizce olarak hat yazılarındaki hikmetli yolculuğumuzu hem metin hem videolarla birleştirdik” diye konuştu.