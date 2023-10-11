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Hayat

Bu hatlar ruha şifa

Albayrak Grubu, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Gününde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi ev sahipliğinde bir sergi açtı. Genç sanatseverleri ve usta hattatları buluşturan “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi, psikolojik sağlamlık olgusunun geleneğimizdeki icralarını sunuyor.

Halime Kirazlı
04:00 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Celî Sülüs, Celî Tâ’lik, Kûfî, Celî Divani, Sülüs türünde 31 hat eseri, 30 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Celî Sülüs, Celî Tâ’lik, Kûfî, Celî Divani, Sülüs türünde 31 hat eseri, 30 Ekim’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Arapça, Osmanlıca ve Türkçe’de yer alan ruh sağlığıyla ilgili yazıların hüsnühata aktarıldığı sergide Abdullah Furkan Yaman, Zeynep Albayrak, Muhammed Nuri Çelikkaya, İbrahim Şengül, Arif Özdem, Yahya Yaldız, Mehmet Özel, Senem Demirci, Faruk Eratlı, Cemali Gündoğdu, Hanife Yiğit Alpaydın, Nadir Tatar, Osman Çiçek, Ceyhun Oydem’in eserleri yer alıyor. Sergi alanında hat eserlerin dijitale aktarıldığı bir de video gösterilecek.


SON GÜN 30 EKİM

Şifayı, güçlü geleneğimizden beslenerek aradıklarını, serginin de bunun bir nişanesi olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül, “Bizler geçmişin bilboardları olan geleneğimizdeki başa çıkma mekanizmaları hat yazılarımızı tekrar hatırlamak ve hatırlatmak ve bizi geçmişte güçlü kılan geleneklerimizden beslenerek şifayı aramak için 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde bir sergi gerçekleştiriyoruz. Ruh sağlığı alanında bir hüsnü hat sergisi yapmak amacıyla çıktığımız bu yolda başta Arapça, Osmanlıca ve Türkçe yazılarda ruh sağ sağlığı ile ilgili söylenmiş yazılmış güzel hatları bir araya getirdik. Türkçe ve İngilizce olarak hat yazılarındaki hikmetli yolculuğumuzu hem metin hem videolarla birleştirdik” diye konuştu.


#sergi
#Albayrak Grubu
#hat
#Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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