Bu projelerin gücü de ilhamı da kadınlar

Gücünü kadından alan, kadın istihdamına, eğitime, toplumsal fırsat eşitliğine, kadın girişimci desteklerine katkıda bulunan Kadın Dostu Markalar Platformu’nun bu yıl ikincisini düzenlediği Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri geçtiğimiz hafta İş Sanat’ta düzenlenen törenle sahiplerine kavuştu. Toplumsal bilince ve refaha katkı sağlayan, değer yaratan projelerin iyilik etkilerini arttırmak, toplumda bu anlamda bilinç oluşturmak ve eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında henüz ortaya proje koymamış kurumlara da ilham vermek üzere gerçekleşen ödül töreninde 38 marka örnek projeleriyle ödül alırken, 12 marka da Değer Katanlar Özel Ödülü aldı. Kadın dostu projeler meyvelerini vermeye devam ederken, kadınlara ilham olan ve hayatlarına dokunan projeleri Yeni Şafak Pazar’a anlattılar.

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HAYDİ KADINLAR PİSTE

Trafikte kadın sürücülerin sayısını artırmak, daha eşitlikçi bir yol paylaşımı sağlamak, pandemi ile artış gösteren kurye sektöründe kadın istihdamına yönelik fayda sağlamak ve kadınları cesaretlendirmek amacıyla Yamaha Motor Türkiye “Kadınlara Ücretsiz Güvenli Sürüş Eğitimleri” vererek, farkındalık ödülünün sahiplerinden biri oluyor. Türkiye’de şu an motosiklet kullanan kadın sayısının yok denecek kadar az olduğunu ve bu kadın kullanıcı sayısını artırmayı hedeflerken bir yandan da istihdamda artan eşitsizliğe bir çözüm olmak adına yola çıktıklarını söyleyen Yamaha Motor Türkiye pazarlama uzmanı Ece Odyakmaz, “Kimseye muhtaç olmadan özgür olmak isteyen, işe gidip gelirken toplu taşıma kullanmak zorunda olup taciz ve istismarlardan kaçmak isteyen ve kendi hobisine sahip olmak isteyen kadınlara motosiklet eğitimini bedelsiz ulaştırmak istedik” diyor. Odyakmaz, “Kadınlara Ücretsiz Güvenli Sürüş Eğitimleri” projesinde şu ana kadar akademide 41 kadına ulaştıklarını söylüyor. Odyakmaz, kadın istihdamını da artırmak için Kadın Ustalar Platformu ile bir proje gerçekleştirdiklerini ve platformun bünyesinde kurulmuş olan kargo firmasında çalışan kadın kuryelere bedelsiz motosiklet eğitimi verdiklerini dile getiriyor. Kadın ustalarla motosiklet mekanikerleri yetiştirerek istihdama da katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyleyen Odyakmaz, ofisinde motosiklet kullanan tek kadın olarak böyle bir projede yer aldığından dolayı gurur duyduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Motosiklete başlayan her kadın motosikleti bir araç olarak düşünüyordu. Şu anda marketlerde poşetleri hazırlayan kadınlarda artık kurye olmak istiyorlar. Bunun yapılabilir olduğunu gördüler. Özellikle güvenli sürüş eğitimi verdiğimiz zaman motosikletin başına geçtiklerinde hepsi korkuyordu ama motosiklet gerçekten güvenli bir ulaşım aracı biz bunu aşılıyoruz ve bu bakış açılarını değiştirdik.”

Sitare Sezgin

Gülben Uçman

Ece Odyakmaz

KULLANMADIĞINIZ TELEFONLARI BİZE GETİRİN

Farkındalık ödülü sahiplerinden bir diğeri ise; Teknosa “Kadın İçin Teknoloji, Hepimiz İçin Dayanışma” projesi oluyor. Şiddet gören ve sesini duyurabileceği teknolojiye erişimi kısıtlı olan kadınların ihtiyaç duydukları teknolojiyle buluşturmak amacıyla, kullanmadıkları akıllı telefonları toplayan Teknosa, kontrol ve bakımlarını yaparak kadınlara ulaştırıyor. Proje kapsamında bağışçılar, kullanmadıkları akıllı telefonları Teknosa mağazalarından ya da Teknosa Çağrı Merkezini arayarak evlerinden teslim edebiliyorlar. Teknosa genel müdürü Sitare Sezgin de dayanışma hareketi olan bu projenin 15 yıldır destekçisi olduğunu belirterek, “Hem Türkiye’de hem dünyada pandemi döneminde kadınların gördüğü aile içindeki şiddette artış var. Biz bunun için şiddet gören ama sesini duyuramayan teknoloji erişimi kısıtlı olan kadınlarımıza ses olmak adına Sabancı Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile bir dayanışma hareketi başlattık” diyor. “Hepimizin her gün gazete sayfalarında gördüğü bir realite var. Her ne olursa olsun eğitim seviyesi, ekonomik refah seviyesi artsa da şiddet gören kadınların sayısı bir türlü azalmıyor. Bu şiddet gören kadınlar bir kısmı da aile içi şiddet olduğu için seslerini de çıkaramıyorlar” diyen Sezgin, projeden olumlu tepkiler aldıklarını ama halen istedikleri seviyede telefon bağışı alamadıklarını dile getiriyor. Sezgin, “Halkımızın da bu konuda daha duyarlı olduğunu biliyorum. Ama herkesin kullanmadığı bir cep telefonu olabiliyor. Burada herkesten çekmecesinde duran kullanmadığı telefonları Teknosa’ya bağışlamalarını istiyoruz. Kendimiz de telefon bağışlıyoruz ve Kadın Dernekleri Federasyonu aracılığıyla şiddet gören kadınlarımıza ulaştırıp sesleri olmak istiyoruz. Bu telefona ulaşan bir kadın şiddet görmeyecek ve bir kadının hayatına dokunursak, hayatını kurtarırsak bizi en çok tatmin edecek ve mutlu edecek şey budur” diyor.

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CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERE KIRMIZI ÇİZGİ