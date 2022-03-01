Hayat Bu sergide 28 Şubatla yüzleşelim
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Bu sergide 28 Şubat’la yüzleşelim

Türk siyasetinin kara lekesi 28 Şubat darbesini konu alan “Korku ve Yüzleşme” sergisi açıldı. 25 Mart’a kadar İstiklal Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek sergide, sürecin bireyler üzerindeki travmatik etkileri de mercek altına alınıyor. Sergide, 28 Şubat darbesi, grafik, obje ve deneyimlerle ziyaretçilere aktarılarak 25 yılla yüzleşme olanağı sağlanıyor.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Bu sergide 28 Şubat’la yüzleşelim
28 Şubat dönemine ait belgeler de sergide yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, 28 Şubat darbesini konu alan “Korku ve Yüzleşme” sergisi dün açıldı. 25 Mart’a kadar Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek olan sergide, 28 Şubat darbesi, grafik, obje ve deneyimlerle ziyaretçilere aktarılıyor.

DÖRT AYRI BÖLÜM VAR

  • Darbenin küresel ve ulusal bağlamıyla anlatıldığı sergide, sürecin bireyler üzerindeki travmatik etkileri de mercek altına alınıyor. Serginin girişinde yer alan “Hikayeler” bölümünde 28 Şubat süreci mağdurlarının hikayelerine, “Dalgalar” bölümünde grafiklerle 90’lı yıllardan 2000’lere dünya, Türkiye ve 28 Şubat süreci kronolojik olarak anlatılıyor. “Yüz yüze” bölümünde 28 Şubat darbe süreci mağdurlarının ve onlara ait objelerin hikayelerine yer verilirken, “El ele” bölümünde ise dönemin suni irtica manşetlerinin atıldığı gazete nüshaları bulunuyor.

28 Şubat’ın Z kuşağıyız
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28 Şubat’ın Z kuşağıyız

O dönemin korku ikliminin en önemli aktörü gazetelerin nüshaları utanç objesi olarak sergileniyor.
O dönemin korku ikliminin en önemli aktörü gazetelerin nüshaları utanç objesi olarak sergileniyor.

İKİ SEÇENEK SUNUYOR

Sergi 28 Şubat sürecini, dönemin küresel ve ulusal bağlamı içinde ele alıyor. 90’lı yıllardan 2000’lere dünya, Türkiye ve 28 Şubat sürecini kronolojk anlatı içinde hafızalara kazınmış ikonik imajlar eşliğinde zaman çizelgesine aktarıyor. Sergi “Korku mu yüzleşme mi?” sorusunu cesaretle sorup izleyiciye iki seçenek sunuyor: “Korkunun esiri olarak ‘Kısır Döngü’de kaybolmak veya yüzleşmeyi seçerek korkunun üstesinden gelmek...”

BU SORULAR CEVAP BULACAK

  • 28 Şubat darbe sürecindeki insan hikayelerine odaklanan sergi, mağdurlara ait objeleri keşfetme ve bu objelerin hikayesini sahiplerinin dilinden dinleme imkanı sunuyor. O yıllarda inşa edilen korku ikliminin en önemli aktörü olan gazete nüshaları ise utanç objeleri olarak sergide yer alıyor. Ziyaretçilerin, sergi boyunca karşılaşacağı provokatif sorular ve dönem gazetelerinin yeniden üsretilmesi deneyimi, 28 Şubat sürecinin tüm taraflarına 25 yılın travmatik izleriyle yüzleşme olanağı sağlıyor.“25 yılın ardından: Korkmak mı? Korkuların ardına sığınmak mı? Yüzleşerek kısır döndüler aşmak mı?” Bu sorular cevaplarını “Korku ve Yüzleşme” sergisinde buluyor.

28 Şubat edebiyatı eksik mi kaldı?
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28 Şubat edebiyatı eksik mi kaldı?

UNUTTURMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sergiye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “25 yıl önce bugün 28 Şubat darbesiyle milletimizin iradesi ve inancı hedef alındı. Unutmayacağız, unutturmayacağız” değerlendirmesinde bulundu. 28 Şubat darbesini küresel ve ulusal boyutlarıyla ele alan “Korku ve Yüzleşme” sergisini de bu kapsamda düzenlediklerini belirten Altun, “Bekliyoruz, şeref verirsiniz” ifadesini kullandı.

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