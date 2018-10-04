Hayat Bu sinemada para değil havyan maması geçiyor
AKTÜEL

Bu sinemada para değil havyan maması geçiyor

Bu sinemada para değil havyan maması geçiyor

Maltepe Belediyesinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne özel düzenlediği etkinlikteki sinemaya vatandaşlar bilet değil hayvan maması getirerek girdi.

Haber Merkezi IHA
Hayvanları Koruma Günü'ne özel düzenlenen etkinlikteki sinemaya vatandaşlar bilet değil hayvan maması getirerek girdi.​
Hayvanları Koruma Günü'ne özel düzenlenen etkinlikteki sinemaya vatandaşlar bilet değil hayvan maması getirerek girdi.​

Maltepe Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Kuruma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hayvanları Koruma Günü kapsamında Maltepe Belediyesi ‘Kedi’ filmi için özel gösterim düzenledi.

Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gösterime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu etkinliği diğerlerinden ayıran fark ise, sinemaya girmek isteyen vatandaşların bilet almak yerine hayvan maması getirmesi oldu. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği gösterim vatandaşlardan tam not aldı.
Sinemaya mama getirerek giren bir hayvansever, “Hayvanları seviyoruz, destek vermek için geldik. Onlarında yaşamaya hakları var. Maltepe Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma yapmışlar, destekliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe köpek maması getiren minik kız, “Köpek maması getirdim. İnsanlar hayvanları severse mutlu yaşayacaklar. Onları korursalar daha mutlu olacaklar. Hayvanlarda vakit buldukça onlara yardım ederler. İyiliğin karşılığı gelir. Bu yüzden yardım etmelerine çok sevinirim, hayvanlarda sevinir” dedi.

Başka bir hayvansever ise, “Maltepe belediyesine teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir etkinlik düzenledikleri için. Hayvanlar bizim dostlarımız, bize karşılıksız sevgi veriyorlar. O yüzden onlara yardım etmeliyiz. Onlara yapacağımız, mama, sevgi gibi yardımlar onlara iyi gelir. Hiçbir şey veremezsek onlara sevgimizi verelim en azından onlara kötü davranmayalım” şeklinde konuştu.

Herkes ıslıkladı

Herkes ıslıkladı

​Yeni transfer Fenerlilerin sabrını taşırdı.
Gecenin adamı 'Islam'

Gecenin adamı 'Islam'

​Fenerbahçe, Cezayirli golcüsüyle skora gitti.
4 Ekim 2018 Perşembe gün sonu haberleri

3 trilyondolarlık uyarı

3 trilyondolarlık uyarı

Akdeniz'de yabancı ülke, şirket veya gemiye izin verilmeyecek.
AB için referanduma gidebiliriz

AB için referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forumu'nda konuştu.
Trabzon'da sağanakRize'de hortum

Trabzon'da sağanakRize'de hortum

​Caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı.
Türkiye'deilk kez üretilecek

Türkiye'deilk kez üretilecek

​Cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacak.
Suriye'de S-300 savaşları

Suriye'de S-300 savaşları

​İsrail: Rusya'nın S-300'leri İran'a dokunulmazlık sağlamayacak.

ABD çok sert

ABD çok sert

​Rusya anlaşmaya uymuyor. Karşılık vereceğiz.

Camiler kapısını kapatmasın

Camiler kapısını kapatmasın

Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrı.

​İkinci defa dolandırılmak üzere olduğuna inandıramadılar. Sahte polisin verdiği parolayı gerçek polise sordu.
40 bin doları yuttu

40 bin doları yuttu

Doğal yollarla çıkaramazsa, cerrahi operasyon yapılacak.
AKINCI'dankaçış yok

AKINCI'dankaçış yok

​Aselsan'ın geliştirdiği radar sayesinde inlerinde nefes alsalar İHA'ların haberi olacak.
ALÇAKLAR!

ALÇAKLAR!

PKK'nın Batman'da yola döşediği EYP patladı, zırhlı araç içindeki 7 askerimiz şehit oldu.

Trump'lı seyahatlerinde asık yüzüyle gündeme gelen Melania Trump, tek başına gittiği Afrika'da şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.