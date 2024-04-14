“Bukalemun” konseri ile keyifli bir bahar akşamı

TRT Çocuk öğreten, mesaj veren ve çocuk gelişimini destekleyen içerikleriyle minik izleyicilere keyifli dakikalar sunmaya devam ediyor. Proje Sorumlusu Ceyda Yunus, “Çizgi filmlerimizde bir çocuğu lakap takma, zorbalık yapma gibi şeyleri kesinlikle göstermemeye çalışıyoruz. Çünkü bu ufacık bir şiddet ilerleyen yıllarda davranışa, karaktere ve kalıcı bir kimliğe dönüşebiliyor” ifadesinde bulunurken, Uzman Psikoloğu Kübra Taşkıran ise “Okullarda çocuklar akran zorbalığına bu yapımlar verdiği mesajlarla bunların önüne geçebiliyor” diyor.