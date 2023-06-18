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Bursa Büyükşehir Belediyesi seçim sürecinde toplum değerlerine hakaret eden Hüseyin Turan'ın konserini iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim sürecinde provokatif paylaşımlar yapan ve toplum değerlerine hakaret eden türkücü Hüseyin Turan'ı festival programından çıkardı. Aktaş sosyal medya hesabından, "Milli iradeye saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

18:01 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hüseyin Turan'ın konseri iptal edildi.

Hüseyin Turan'ın konseri iptal edildi.

Hüseyin Turan'ın nefret dili kullanan paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Turan'ın konserini iptal etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 29 Temmuz Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ile sahne alacak sanatçılar arasında yer alan Hüseyin Turan'ın programdan çıkarıldığını duyurdu.

AKTAŞ: BUNA TEPKİSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, ''61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim...'' ifadelerini kullandı.

Hüseyin Turan daha önce yaptığı paylaşımda, ismi 'Yavuz' olanlara hakaret edip, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenleri aşağılayarak 'namert' ifadesini kullanmıştı.




#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Melike Şahin
#Hüseyin Turan
36 dakika önce
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