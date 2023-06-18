Bursa Büyükşehir Belediyesi seçim sürecinde toplum değerlerine hakaret eden Hüseyin Turan'ın konserini iptal etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, ''61. Bursa Festivali’nin anlaşmaları Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı tarafından seçimden aylar önce gerçekleştirilmişti. Ancak seçim sürecinde ve sonrasında bazı sanatçıların toplumumuzu ayrıştırıcı, değerlerimize saygısızlık yaptığı açıklamalarını gördüğümüzde, buna tepkisiz kalmamız beklenemezdi. Bu nedenle daha önce Melike Şahin konserini iptal etmiştik. Bugün de Hüseyin Turan isimli sanatçıyı konser programımızdan çıkarmış bulunuyoruz. Kültür sanat çalışmalarımızda Millî İradeye ve toplumun değerlerine saygı gösteren sanatçılarla yolumuza devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim...'' ifadelerini kullandı.