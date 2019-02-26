Bursa’da askıda simit uygulaması

Bursa’da bir simit satıcısı, askıda simit uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyor. Bu kampanyanın Bursa'da ilk ve tek olduğunu söyleyen Sezai Koz, “İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip bize hiç sormadan askıdan simitleri alıp gidiyorlar" dedi.
Bu kampanyanın Bursa'da ilk ve tek olduğunu söyleyen Sezai Koz, “İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip bize hiç sormadan askıdan simitleri alıp gidiyorlar. Vatandaşlarımız teveccüh etti, günde 50 simit biriktiği oluyor. Halkımız bu hususta çok hassas” dedi.