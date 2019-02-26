Hayat Bursada askıda simit uygulaması
AKTÜEL

Bursa’da askıda simit uygulaması

Bursa’da bir simit satıcısı, askıda simit uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyor. Bu kampanyanın Bursa'da ilk ve tek olduğunu söyleyen Sezai Koz, “İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip bize hiç sormadan askıdan simitleri alıp gidiyorlar" dedi.

Haber Merkezi IHA
Simit arabasından ihtiyacı olan simit alıyor.
Simit arabasından ihtiyacı olan simit alıyor.

Ulucami yanındaki Orhangazi Parkı'nda tezgâhı bulunan Sezai Koz, bir yandan simit satarken, diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine yardım topluyor.

İlk başlarda kendi imkanlarıyla başlattığı kampanyayı yardımseverlerin desteği ile büyüten tezgahtar, yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürüyor.

Bursa’da askıda simit uygulaması
OYNAT 00:54
Bursa’da askıda simit uygulaması
Bursa'da bir simit satıcısı, askıda simit uygulaması ile ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü oluyor.
Ulucami yanındaki Orhangazi Parkı'nda tezgâhı bulunan Sezai Koz, bir yandan simit satarken, diğer yandan da ihtiyaç sahiplerine yardım topluyor. İlk başlarda kendi imkanlarıyla başlattığı kampanyayı yardımseverlerin desteği ile büyüten tezgâhtar, yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürüyor. Bu kampanyanın Bursa'da ilk ve tek olduğunu söyleyen Sezai Koz, “İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip bize hiç sormadan askıdan simitleri alıp gidiyorlar. Vatandaşlarımız teveccüh etti, günde 50 simit biriktiği oluyor. Halkımız bu hususta çok hassas” dedi.

İhtiyacı olan askıdan alıyor

Bu kampanyanın Bursa'da ilk ve tek olduğunu söyleyen Sezai Koz, “İhtiyacı olan vatandaşlarımız gelip bize hiç sormadan askıdan simitleri alıp gidiyorlar. Vatandaşlarımız teveccüh etti, günde 50 simit biriktiği oluyor. Halkımız bu hususta çok hassas” dedi.

Gözünü aldırdı
HAYAT
Gözünü aldırdı

Karahan opera tadında türküler söyleyecek
HAYAT
Karahan opera tadında türküler söyleyecek

Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a 'Netflix' göndermesi
HAYAT
Mustafa Uslu'dan Yılmaz Erdoğan'a 'Netflix' göndermesi
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

​Ateş çemberine en net yanıt: 3 denizde aynı anda tatbikat.
İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

İBBye HDP-PKKyı musallat etmeyin

​Bakan Soylu, seçmenlere bu sözlerle seslendi.
Yaş sınırları yükseltildi

Yaş sınırları yükseltildi

İstanbul'daki taksi ve minibüslerle ilgili yeni karar.
Adaylığı reddedildi

Adaylığı reddedildi
Sağ kolutaciz suçlusu

Sağ kolutaciz suçlusu

​Vatikan'ın en önemli din adamlarından biri cinsel tacizden yargılanıyor.
Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

Şişli sokakları çöpten geçilmiyor

​İşçilerin eylemi sonrası tüm ilçeyi kötü koku sardı.
Dev tatbikatta Türkiye rüzgarı

Dev tatbikatta Türkiye rüzgarı

​Türkiye, Dynamic Manta'da varlığını güçlü şekilde hissettiriyor.
Sınav jokerlerine gözaltı

Sınav jokerlerine gözaltı

​12 ilde başlatılan operasyonda 54 kişi yakalandı.

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

Kokunun nedeni sabotaj olabilir

​Tuzla Belediye Başkanı: Soruşturma başlatıldı.
İki pazarda 14 liralık fark

İki pazarda 14 liralık fark

​İstanbul'daki pazarlarda kilo başına ciddi fark var.
Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

Rusyadan TürkAkım 2 hamlesi

​ABD ve AB'nin baskısına karşı B Planı gündemde.
Enkazdan yeni görüntüler

Enkazdan yeni görüntüler

​Sala'yı taşıyan uçakla ilgili önemli gelişme.
DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-Cnin Türkiye sorumlusu yakalandı

​İçişleri Bakanı Soylu operasyonun detayını açıkladı.
Savunmada ihracat seferberliği

Savunmada ihracat seferberliği

​70'ten fazla ülkede 500'den fazla iş birliği yapıldı.
3 kişiyle başladı

3 kişiyle başladı

​12 şubede bin çalışan ile lezzet yolculuğu sürüyor.
Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

Güneşte delik var fırtınaya hazır olun

​Bilim insanlarından uyarı: Daha şiddetli olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.