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Büyük Aile Platformu 150 bin ıslak imzalı dilekçeyi TBMM'ye sundu: LGBT örgütleri kapatılsın

Büyük Aile Platformu, LGBT propagandasının yasaklanması ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin toplanılan 150 bin ıslak imzalı dilekçenin TBMM'ye gönderildiğini bildirdi. Platform Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz yaptığı açıklamada "Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

21:14 . 30/09/2023 Cumartesi
AA
Büyük Aile Platformundan LGBT örgütlerinin kapatılması için TBMM'ye dilekçe.

Büyük Aile Platformundan LGBT örgütlerinin kapatılması için TBMM'ye dilekçe.

Platformdan yapılan açıklamada, TBMM'nin açılışıyla yeniden gündeme gelen anayasa değişikliğinin kanuni düzenlemeler ile de tahkim edilmesi istenirken, Türkiye'nin dört bir köşesinden gelen 1
50 bin ıslak imzalı dilekçenin Meclis'e verildi
ği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Serdar Eryılmaz, geçen yıl İstanbul Saraçhane'de "LGBT Propaganda ve Dayatmasına Karşı Büyük Aile Buluşması" ile milletin haklı talebinin dile getirildiğini hatırlattı.

150 BİN KİŞİDEN ISLAK İMZA TOPLANDI

LGBT propagandasının yasaklanmasına ve örgütlerinin kapatılmasına ilişkin yürütülen çalışma sonucunda 150 bin kişiden ıslak imza toplandığını belirten Eryılmaz, "
On binlerce aile ve yüzlerce sivil toplum kuruluşu, 17 Eylül'de 'Çocuklarımız, Ailemiz ve İnsanlık İçin' başlıklı Büyük Aile Buluşması'nda, haklı taleplerini ilgili taraflara, ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha sunmuştur."
ifadelerini kullandı.

'TÜM PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNDUK'

Eryılmaz, "
Küresel çetelerin ailelerimizi yok etmek, nesillerimizi bozmak, üremeyi durdurmak, cinsiyetsiz insan tipi oluşturmak için kurduğu, desteklediği ve yaygınlaştırdığı LGBT örgütünün ülkemizdeki faaliyetlerine ivedilikle son verilmesini istiyoruz."
değerlendirmesini yaparak, taleplerini üç madde halinde şöyle sıraladı:
  • "Bir, basın yayın organları, her türlü kitle iletişim araçları, sosyal medya platformları vb. alanlarda propaganda ve reklam faaliyetlerinin yasaklanması. İki, sosyokültürel terör yapılanmalarına ait dernek, vakıf ve platformların kapatılması. Üç, kamuya açık alanlarda, her türlü kurum ve kuruluşta, okullarda, üniversitelerde ve toplu taşıma araçlarında aktivitelerinin engellenmesi ve kanuni düzenleme yapılması."
Platform olarak Türkiye'nin her köşesinden yükselen vatandaşların sesini Meclis'e taşımayı hedeflediklerini kaydeden Eryılmaz,
"Meclis'te sandalyesi olan tüm partilere gönderdiğimiz yazılarla çağrıda bulunduk. Onların da milletimizin haklı talebine kulak vererek, çocuklarımızı, gençlerimizi ve aile kurumumuzu hedef alan bu tehdide karşı harekete geçmelerini bekliyoruz."
görüşünü paylaştı.
Eryılmaz, bugün ülkede aile kurumunun hiç olmadığı kadar tehdit altında olduğu görüşünü dile getirerek,
"LGBT lobisi yoğun bir gayretle ülkemizde faaliyet göstermektedir. Toplumsal cinsiyetçi hareketler ve LGBT ideolojisi, marjinalliği normalleştirme çabasıyla hayatın birçok alanına sızmıştır. Politika, akademi, sanat, spor, eğitim, medya, iş dünyası, yerel yönetimler kuşatma altındadır. Bireysel hak ve özgürlükler maskesi altında fıtratı bozmayı ve toplumsal değerleri yok etmeyi amaçlayan bu sosyokültürel terör, aile kurumunu ve nesillerimizi hedef almaktadır."
değerlendirmesinde bulundu.

Eryılmaz, vahim gidişe dur demek için TBMM'nin gündemine ailenin korunmasına dönük düzenlemelerin anayasa değişikliği teklifi ile alınmasının önemli olduğunu aktardı.

Serdar Eryılmaz, 150 bin ıslak imzalı dilekçe ile talep edilen kanuni düzenlemelerin gerçekleşmesi için Meclis'te yer alan siyasi partilerle yoğun temaslarını sürdürerek konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.


Büyük Aile Platformu'ndan LGBT propaganda ve dayatmasına tepki: Aile ocağımıza el uzatamayacaklar
Büyük Aile Platformu'ndan LGBT propaganda ve dayatmasına tepki: Aile ocağımıza el uzatamayacaklar

İstanbul'da 200’den fazla sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Büyük Aile Platformu, bugün saat 15.00'te ikinci kez bir araya gelerek LGBT dayatmasına karşı Saraçhane Parkı'nda 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüşü' düzenlendi. 'Çocuklarımız İçin, Ailemiz İçin, İnsanlık İçin' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte yapılan basın açıklamasında, LGBT lobisinin her türlü dini, milli, kültürel, ailevi değerlere hakaretler savurduğuna vurgu yapıldı. LGBT lobisinin bireysel hak ve özgürlükler arkasına saklanarak Batı ülkelerinde pedofiliye alan açtığı belirtilen açıklamada, "Dün gökkuşağımızı çalanlar, bugün insanlık onurumuzu çalamayacaklar. Aile ocağımıza da sancağımıza da el uzatamayacaklar. İzin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, TBMM'nin LGBT propaganda ve örgütlenmesini yasaklayacak bir yasa çıkarması gerektiğine dikkat çekildi.


#Büyük Aile Platformu
#Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz
#Dilekçe
#talep
#TBMM
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