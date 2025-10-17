'Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali' ödül töreniyle sona erdi: Türkan Şoray’dan duygulandıran yorum

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Korel Otel'de gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, Filistinli müzisyenler Fares Anbar, Mohamed Al-Ashi ve Ahmed Al-Madhoun konser verdi.





Finale kalan kısa filmlerin video gösteriminin ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, usta oyuncu Türkan Şoray'a "Türk Sineması Onur Ödülü"nü takdim etti. Türkan Şoray'ın moderatörlüğünü Festival Direktörü Sevda Dursun yaptı.Ayrıca Şoray'a, Afyonkarahisar'da 1970-1985 yıllarında kullanılan antika ayaklı bir fotoğraf makinesi hediye edildi.

Ödül sonrası konuşan Şoray, 1973 yılında Afyonkarahisar'ın köylerinde 'Açlık' filmi çektiklerini hatırlatarak, kendisi için takdim edilen plaket için teşekkür etti.





Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da kısa film festivalinin her yıl coşkusunun katlanarak arttığını söyledi.





Gençlerin festivale başvuru ve katkılarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Son iki yıldır Türk sinemasının, Yeşilçam'ın üstatlarıyla sizleri buluşturmak ve tanıştırmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Festivale katkı sağlayan, bugüne gelmesine emek veren tüm paydaşlarımıza, gençlerimize, sinemaseverlere ve onur konuğumuza tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum."





Yiğitbaşı, bu sene Gazze'yle ilgili farkındalıkların daha da artması temennisiyle Gazze belgeselinin yanı sıra Filistinli müzisyenlerin konser verdiğini kaydetti.





Konuşmanın ardından Festival Direktörü Sevda Dursun, Vali Yiğitbaşı'na plaket takdim etti.





İl protokolü de Filistinli müzisyenler, festival jürisi ve görev alan gönüllü öğrencilere plaket ile sertifika verdi.





24 film finale kaldı

Festivale, 189 ülkeden 2 binin üzerinde başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 24 film finale kaldı.





Yarışmada "Rehber" filmiyle yönetmen Mert Erez birinci, "Blur" filmiyle İranlı yönetmen Sahra Asadollahi ikinci ve "Babamın Arkadaşı" filmiyle yönetmen Kemal Akçay üçüncü oldu.





Afyonkarahisar'daki öğrencilere yönelik düzenlenen "Büyük Taarruz Özel Ödülü" ise "Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar" belgesel filmiyle İremnur Güler'e verildi.

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray’dan duygulandıran yorum

Türk Sinemasının Sultanı ünvanlı Türkan Şoray, "İmkan olsa tekrar film setlerine dönsem ama maalesef dünyada da Türkiye’de böyle film çekenlerin mutlaka yaşlarının 30-35’den sonra artık başrol değil, karakter oynuyorsunuz. Genç ve çok güzel olmanız lazım. Belli bir yaştan sonra siz ne kadar kalbinizde ona yer açsanız da sinema sizi biraz önemsemiyor" dedi.





Türkan Şoray, Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali etkinlikleri çerçevesinde söyleşi programına katıldı. Üniversite yerleşkesinde yapılan söyleşiye çok sayıda üniversite öğrencisi ile Şoray’ın hayranları katıldı. Etkinlik Şoray’ın rol aldığı ve bir döneme damgasını vuran filmlerin kesitleri ile başladı. Modaratör Sevda Dursun tarafından yönetilen söyleşi de Şoray Dursun ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Şoray, ‘genç Türkan Şoray’a ne söylemek istersiniz?’ sorusuna "Genç Türkan Şoray’a ne derim? Hep genç kal" yanıtını verdi.





"İmkan olsa tekrar film setlerine dönsem ama maalesef"

‘Yeni bir sinema filmi ya da dizide oynar mısınız?’ sorusuna Şoray, esprili bir dille ‘yapay zekayla oynarım galiba’ diyerek şunları söyledi:

"Sinema ve oyunculuğu çok özledim, tüm hayatım daha doğrusu kendimi tanımadan önce sinemayı tanıdım ve sinema ile tanımaya başladım. Sinema ile birlikte bir hayat geçti ve sinema benim artık nefes aldığım ve yaşadığım bir yer oldu. Sinemasız yaşayamadığım yıllarım geçti. Film setlerinde bir şeyler yapmak, insanlara bir şeyler anlatabilmek çok güzel. Bana hep ‘aşkı ve sevgiyi sizlerin filmlerinizden öğrendik’ derler. Sinema o kadar iliklerime işlemiş ki bunun hasretini çekiyorum, keşke imkan olsa tekrar film setlerine dönsem ama maalesef dünyada da Türkiye’de böyle film çekenlerin mutlaka yaşlarının 30-35’den sonra artık başrol değil, karakter oynuyorsunuz. Genç ve çok güzel olmanız lazım. Belli bir yaştan sonra siz ne kadar kalbinizde ona yer açsanız da sinema sizi biraz önemsemiyor. Ama beni bu üzüntüden kurtaran tek şey şu oluyor iyi ki o filmleri çevirmiş ve seyircilerin sevgisiniz kazanmışım" dedi.