Büyükelçi Lütfullah Göktaş'a Vatikan Devlet Nişanı verildi

Başarı ve liyakatin tescili niteliğindeki Vatikan Devlet Nişanı'nın tevcihi, dün Papalık Sarayı'nda Vatikan Başbakan Vekili Başpiskopos Edgar Pena Parra'nın ev sahipliğindeki törenle yapıldı.

"Pius Nişanı" olarak adlandırılan Vatikan Devlet Nişanı ve beratının tevcih seremonisi, Papalık Sarayı'nın birinci katında yer alan Cübbe Salonu'nda Latince icra edildi.

Papa 9. Pius'un fermanıyla 1847'de ihdas olunan Pius Nişanı, o dönemden bu yana Papalar tarafından üst düzey yabancı devlet ve hükümet yetkilileri, ayrıca Vatikan nezdinde görev yapan büyükelçiler arasından belirlenen isimlere veriliyor.

Nişan tevcihi, Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda tören eşliğinde gerçekleştirildi.

Eski İspanya Kralı 1. Juan Carlos, Eski Belçika Kralı 2. Albert, Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, halihazırdaki İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Papalık tarafından kendilerine Vatikan Devlet Nişanı verilmiş isimler arasında yer alıyor.

Vatikan Başbakan Vekili Pena Parra başkanlığında düzenlenen törende, Büyükelçi Göktaş'ın yanı sıra Malezya, Bulgaristan, Fas, Slovenya, Senegal, Bosna-Hersek, Brezilya ve Kosta Rika'nın büyükelçileri de Vatikan Devlet Nişanı ile taltif edildi.

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Göktaş, 22 Mart 2019'dan bu yana Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapıyor.

Göktaş'a İtalya Devlet Nişanı da verilmişti

Büyükelçi Göktaş, Aralık 2018'de İtalya Devlet Nişanı da almıştı. Göktaş, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı olumlu katkılara istinaden İtalya Cumhurbaşkanlığınca "Commendatore" unvanıyla taltif edilmişti.

Büyükelçi Göktaş, 1990'da Vatikan Gregorius Üniversitesinde dinler tarihi alanında yüksek lisans için gittiği Roma'da uzun süre NTV’nin ve Anadolu Ajansının (AA) İtalya temsilciliğini yapmıştı.

2011'de Başbakanlık Basın Müşavirliği'ne atanmasının akabinde Türkiye'ye dönen Göktaş 8 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın Başdanışmanı olarak çalışmıştı.

Göktaş, 22 Mart 2019'dan bu yana Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapıyor.