Hayat C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor
GENEL SAĞLIK

C vitamini diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor

C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu bildirildi. Araştırmanın ayrıntıları "Diabetes, Obesity and Metabolism" dergisinde yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Avustralya'da Deakin Üniversitesi'nden Glenn Wadley liderliğinde yapılan araştırma, gün içinde alınması gerekenin yaklaşık 10 katı C vitamini takviyesinin, Tip 2 diyabet hastalarında hem yüksek kan şekeri seviyelerini hem de tansiyonu düşürdüğü görüldü.

  • Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse 3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.

Hipergliseminin, kardiyovasküler rahatsızlık açısından da bir risk faktörü olduğuna işaret eden Wadley, "Aynı zamanda C vitamini takviyesi aldıktan sonra hiper tansiyonu olan kişi oranının yarı yarıya düştüğünü keşfettik" dedi. Araştırmanın ayrıntıları "Diabetes, Obesity and Metabolism" dergisinde yayımlandı.

Ameliyat sonrası felç oldu
HAYAT
Ameliyat sonrası felç oldu

Gazi Üniversitesi'nde ilk: 500 genetik hastalığı tarayan sistem oluşturuldu
HAYAT
Gazi Üniversitesi'nde ilk: 500 genetik hastalığı tarayan sistem oluşturuldu
IMFyle işimiz yok

IMFyle işimiz yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin borcunu biz bitirdik.
Aday olamadı

Aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu veto etti, son kararı YSK verecek.
3 maaş devletten

3 maaş devletten

​Bakan Selçuk işveren için müjdeli haber verdi.
2,5 milyon yeni istihdam

2,5 milyon yeni istihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, istihdam seferberliği programında önemli açıklamalar yaptı.
Tanınmaz hale geldi

Tanınmaz hale geldi

​Her zaman kullandığı ürün genç kadını bu hale getirdi.

Kurtulurlarsa kırbaçlanacaklar

Kurtulurlarsa kırbaçlanacaklar

​İran'da 73 kişi sahte içkiden hastanelik oldu.
HDPliler Saadet için çekildi

HDPliler Saadet için çekildi

​Saadet'in il başkanı teşekkür ede ede bitiremedi.

Ölülerin diz kapaklarını çalıyor

Ölülerin diz kapaklarını çalıyor

​55 yaşındaki adamın yöntemi dikkati çekti.
Yozgattan başlayacak

Yozgattan başlayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yozgatlılara müjde.
Derbiye hazır

Derbiye hazır

​Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bu akşam oynanacak.
Tanzim bakliyat satışları başlıyor

Tanzim bakliyat satışları başlıyor

Başkent'in 30 ayrı noktasında satılacak.
İlk miting İzmirde

İlk miting İzmirde

​Erdoğan ile Bahçeli'nin beraber gideceği iller.
Kulaklık gibi ekran takılacak

Kulaklık gibi ekran takılacak

​LG'nin yeni modeli teknoloji dünyasında devrim.
Satışlara yetişemiyoruz

Satışlara yetişemiyoruz

​BORON'un üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı.
Her şeyi anlattılar

Her şeyi anlattılar

FETÖ'den yakalanan 198 şüpheli itirafçı oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.