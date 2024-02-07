Çağın hastalıklarından olan kaygı bozukluğu özellikle gençlerde ve kadınlarda sıklıkla görülüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, psikolojik bir rahatsızlık olan kaygı bozukluğunun tedavi edilebilen bir sağlık sorunu olduğunun altını çizerek, uyarılarda bulundu.
“Anksiyete bozukluğu genç yaşlarda ortaya çıkıyor”
Anksiyetenin dünya nüfusunun yaklaşın yüzde 10'unu etkileyen bir rahatsızlık olduğunun altını çizen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, “Kaygı bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığı uzun yıllar yapılan araştırmalar sonrası tespit edildi. Ayrıca kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görüldüğü ortaya konuldu." ifadelerini kullandı.
"Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur"
Hatalığın tedavisinin olduğunu ifade eden Dr. Hilal Dost, şunları söyledi: