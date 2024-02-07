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Hayat

Çağın hastalığı: Genç yaşlarda ortaya çıkıyor kadınlarda 2 kat daha fazla

Çağın hastalıklarından olan kaygı bozukluğu özellikle gençlerde ve kadınlarda sıklıkla görülüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, anksiyete (kaygı) bozukluğunun genç yaşlarda ortaya çıktığını ve kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görüldüğünü söyledi. Peki, anksiyete nedir ve tedavisi için ne yapmak gerekir?

17:52 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:00 - 7/02/2024 Çarşamba
IHA
Anksiyete, kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görülüyor.
Anksiyete, kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görülüyor.

Çağın hastalıklarından olan kaygı bozukluğu özellikle gençlerde ve kadınlarda sıklıkla görülüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, psikolojik bir rahatsızlık olan kaygı bozukluğunun tedavi edilebilen bir sağlık sorunu olduğunun altını çizerek, uyarılarda bulundu.

“Anksiyete bozukluğu genç yaşlarda ortaya çıkıyor”

Anksiyetenin dünya nüfusunun yaklaşın yüzde 10'unu etkileyen bir rahatsızlık olduğunun altını çizen Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, “Kaygı bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığı uzun yıllar yapılan araştırmalar sonrası tespit edildi. Ayrıca kadınlarda erkeklerden 2 katı daha fazla görüldüğü ortaya konuldu." ifadelerini kullandı.

Dost, "
Anksiyete, kişinin gündelik hayatta karşılaştığı ve çevresinde yaşadığı olumsuzluğa bağlı olarak hissettiği, bazen hiç bir uyarı olmaksızın da kendiliğinden ortaya çıkabilen kaygı, stres, huzursuzluk hali, baskı altında hissetme gibi genel bir psikolojik durum. Kaygı bozukluğu günümüzde artık stres, huzursuzluk, paniğin yerini alır hale geldi. Zaman zaman günlük hayatımızda yaşadığımız strese bağlı olarak anksiyete dediğimiz durumu kendimizde huzursuzluk, gerginlik, bunalmış gibi hissedebiliriz.
” dedi.
Hilal Dost

"Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur"

Hatalığın tedavisinin olduğunu ifade eden Dr. Hilal Dost, şunları söyledi:

"Kaygı bozukluğu tanısında kişinin işlevselliğini bozması, günlük hayatını etkilemesi, içinde sürekli bir gerginlik, huzursuzluk hali, sürekli kendini baskı içinde hissetmesi gibi ve bunlarda baş etmede sorunlar yaşaması, işe gitmede zorlanması, ev işlerinde yapmakta güçlük çekmesi ve kişiler arasında bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur. Hastalar başta psikiyatri uzmanına umutsuz, sanki toparlayamayacak, iyi olmayacaklar gibi gelmekteler. Çünkü sürekli bir evham halinde, endişeli, düşünceli hali, devamlı en kötüsünü akla getirme gibi durumları hissetmektedirler. Bu da anksiyete bozukluğunun tanısıdır. Tedavide hastanın durumuna göre düzenli terapi uygulamaktayız. Terapi hastalarda çabuk sonuç aldığımız tedavi yöntemidir. İlaç tedavisi gerektiren durumlarda ise hastanın yaşadığı sorunlara göre programlama yapılmaktadır. Bu anlamda belirtilerin bir ya da bir kaçını yaşayanlar mutlaka bir psikiyatri uzmanına görünmesi, bu psikolojik rahatsızlığın daha farklı sorunlar çıkmasına engel olmak için büyük önem taşımaktadır."
#Anksiyete
#Hilal Dost
#Kaygı bozukluğu
34 dakika önce
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