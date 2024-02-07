"Kaygı bozukluğu tanısında kişinin işlevselliğini bozması, günlük hayatını etkilemesi, içinde sürekli bir gerginlik, huzursuzluk hali, sürekli kendini baskı içinde hissetmesi gibi ve bunlarda baş etmede sorunlar yaşaması, işe gitmede zorlanması, ev işlerinde yapmakta güçlük çekmesi ve kişiler arasında bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur. Hastalar başta psikiyatri uzmanına umutsuz, sanki toparlayamayacak, iyi olmayacaklar gibi gelmekteler. Çünkü sürekli bir evham halinde, endişeli, düşünceli hali, devamlı en kötüsünü akla getirme gibi durumları hissetmektedirler. Bu da anksiyete bozukluğunun tanısıdır. Tedavide hastanın durumuna göre düzenli terapi uygulamaktayız. Terapi hastalarda çabuk sonuç aldığımız tedavi yöntemidir. İlaç tedavisi gerektiren durumlarda ise hastanın yaşadığı sorunlara göre programlama yapılmaktadır. Bu anlamda belirtilerin bir ya da bir kaçını yaşayanlar mutlaka bir psikiyatri uzmanına görünmesi, bu psikolojik rahatsızlığın daha farklı sorunlar çıkmasına engel olmak için büyük önem taşımaktadır."