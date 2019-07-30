​Çalışkan Ahmet yıllar sonra görüntülendi

Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı filminde Kemal Sunal ve Halit Akçatepe ile rol almıştı.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Ahmet Sezerel, 66'ncı yaşını Bodrum'da kutladı. Sezerel'in sahibi olduğu Torba Sanat Evi'nde önceki akşam yapılan kutlamaya sanatçının ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları Erhan Yazıcıoğlu ve Atacan Arseven de katıldı. Hababam Sınıfı'nın ardından kamera arkası çalışmalarına ağırlık veren ve uzun süre yönetmen yardımcılığı yapan Ahmet Sezerel, şimdilerde ise vaktini Torba Sanat Evi'yle ilgilenerek geçiriyor.

Kamera arkasını seçti

Sanatçı Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediği sorusunu şöyle yanıtladı: "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." Doğum günü pastasında Ahmet Sezerel'in "Hababam Sınıfı Uyanıyor"dan fotoğrafı kullanıldı.

Çalışkan Ahmet lakaplı Hababam Sınıfı oyuncusu 66 yaşına girdi.

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