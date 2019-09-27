Camilerde artık her gün ders var

Camilerde artık her gün namaz vakitlerinde itikat, ibadet ve toplumsal hayata dair konularda dersler verilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftasında başlayacak uygulamada, din görevlileri her gün cemaatin yoğun olduğu namaz vakitlerinde namaz kıldırmanın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı kitaptan seçecekleri konularda dersler verecek.

ADETA MİNİ BİR BİLGİLENDİRME

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, “Şimdi nasip olursa 365 gün ders dönemi başlayacak. Her görevlimize bir kitap vereceğiz. Kitap yaklaşık 500 sayfa olacak. Her gün için cemaatimizin en yoğun olduğu vakitte birer ayet, hadis, dua ve fetva okunacak. Bu fetvalar güncel hayatımıza yön verip rehberlik edecek konularda olacak. Bu değerlendirmeyle beraber vatandaşımıza adeta mini bir bilgilendirme yapılacak. Abdest, namaz, itikat, ibadet ve sosyal hayat alanındaki selam, komşuluk ilişkisi, akrabalık, ticaret, alışveriş, ahlak, kamu hakkı, kul hakkı, helal kazanç gibi konuları içeren ayet, hadis, hadislerden aktarılan dua ve fetvalar yer alacak. Din görevlilerimizin takdimiyle yapılacak dersler 10 dakika kadar sürecek” dedi. Kitabın önce camilerdeki din görevlilerine, daha sonra vatandaşlara dağıtılacağını kaydeden Albayrak, Türkiye Diyanet Vakfınca basımı yapılacak kitabın bütün vatandaşlara ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.

Okuma bayramları için uyarı

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Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda düzenlenen okuma bayramlarında pedagojik açıdan yanlış uygulamalar yapılmaması yönünde uyarılar içeren yazı, 81 ilin valiliğine gönderildi. Buna göre, bu bayramlarda okuma ve yazma becerilerini edinemeyen öğrencilerin psikososyal durumlarına duyarlı olunacak ve sınıflar arası rekabet ortamının oluşturulmamasına dikkat edilecek. Okuma bayramlarında, öğrencilerin bireysel farklılıkları esas alınarak okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmeleri sağlanacak. Pedagojik esaslar çerçevesinde, okuma bayramları mayısın üçüncü haftasından önce yapılmayacak.