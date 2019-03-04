Çamlıca Camii’nde ışık testi

7 Mart’ta Regaib Kandili’nde ibadete açılacak Çamlıca Camii’nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan cami ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu.

Boğaz’ın bir çok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, bunun bir açılış anlamına gelmediğini belirterek, resmi açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, kendisinin tespit edeceği bir tarihte yapılacağını söyledi.