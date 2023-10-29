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Hayat

Can dostlara tedavi merkezi

Hayvan hastalıklarının tedavisi için yeni bir merkez kurulacak. Bu kapsamda veterinerlik konusunda uzmanlaşmış ve bağımsız kişilerden oluşturulacak kurumun inşasına yönelik çalışmalar da başladı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 00:54 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Devlet tarafından yönetilecek bu kurum içerisinde hayvanlar için kullanılacak ilaçlar, hayvan hastalıkları için tedavi yöntemleri ve hastalıklarda kullanılması planlanan doğal ilaçlar test edilecek. Kurulacak olan ‘Veteriner Ürünleri Kontrol Merkezinde’ hayvan hastalıklarının tedavi yöntemlerinin test edilmesinin yanı sıra gıda arz güvenliği için de çalışmalar yapılacak. Hayvansal gıdaların başını çeken koyun, keçi, inek, dana gibi et ve süt veren hayvanların verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar da yapılacak. Hayvan sağlığı ve ilaç gelişimi noktasında yapılacak testlerin tamamı dünya standartlarına uygun olarak yapılacak.



#Sağlık
#Evcil Hayvan
#Tedavi Merkezi
12 saat önce
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