Can dostlara tedavi merkezi

Devlet tarafından yönetilecek bu kurum içerisinde hayvanlar için kullanılacak ilaçlar, hayvan hastalıkları için tedavi yöntemleri ve hastalıklarda kullanılması planlanan doğal ilaçlar test edilecek. Kurulacak olan ‘Veteriner Ürünleri Kontrol Merkezinde’ hayvan hastalıklarının tedavi yöntemlerinin test edilmesinin yanı sıra gıda arz güvenliği için de çalışmalar yapılacak. Hayvansal gıdaların başını çeken koyun, keçi, inek, dana gibi et ve süt veren hayvanların verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar da yapılacak. Hayvan sağlığı ve ilaç gelişimi noktasında yapılacak testlerin tamamı dünya standartlarına uygun olarak yapılacak.