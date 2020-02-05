Hayat Canan Karataydan koronavirüsten korunma reçetesi Sirke, yoğurt ve turşu tüketin
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Canan Karatay'dan koronavirüsten korunma reçetesi: Sirke, yoğurt ve turşu tüketin

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, viral bir enfeksiyon olan yeni tip koronavirüsün korkulacak bir şey olmadığını öne sürerek "Vücudumuzun direncini kırmazsak hastalanma olmaz. Bütün mesele budur. Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketin. Korona diye çıkardılar ama merak etmeyin gripten farkı yok" görüşünü savundu.

Haber Merkezi AA
Canan Karatay
Canan Karatay

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve firmaların desteğiyle KSÜ'de düzenlenen "Maraş Paçası ve Gastronomisi" konulu konferansta, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesinin "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiği, Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgınının yanı sıra doğru ve dengeli beslenme konularında bilgiler verdi.

"Korona, bir viral enfeksiyondur, korkulacak bir şey yoktur." görüşünü ileri süren Karatay, koronavirüsün akciğerlerdeki hücrelerin içine girdiğini, solunum yoluyla bulaşmanın da bu anlama geldiğini belirtti.

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Çin'de 81 kişinin yaşamını yitirdiği 'Koronavirüs' ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar böyle görüntülendi. Ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi.

Korunmak için sirke, yoğurt ve turşu yiyin

Bundan korunmanın mümkün olduğunu anlatan Karatay, şunları savundu:

"Teknoloji ilerlemesine rağmen asırlardan beri daha virüsleri halledemedik. Virüslerin hücre içine girmesini bizim engellememiz lazım. Hücre içine girmezse hastalık olmuyor. Onun için de bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Hücre güçlü olursa virüsler kapıları açıp içeri giremezler. Vücudumuzun direncini kırmazsak hastalanma olmaz, bütün mesele budur. Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, doğal probiyotiktir, vücudumuzdaki dost bakterileri besler, ev yoğurdu, ev turşusu ve turşu suyu tüketin. Bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltır. Korona diye çıkardılar ama merak etmeyin gripten farkı yok."

Türkiye'deki ekmek tüketiminin fazlalığına ve bazı gıdalarda mısır şurubu kullanımına değinen Karatay, özellikle çocukların bu tür maddeleri tüketmesinin sakıncılarına işaret etti.

Gribe karşı kelle paça tüketilmesini öneren Karatay, bu yemekte protein, dengeli yağ ve vitaminlerin bulunduğunu belirtti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu da programda birer konuşma yaptı.

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