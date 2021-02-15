Candida Diyeti hakkında bilinmesi gerekenler...

Candida diyeti için 3 ana ve 3 ara öğünden oluşan beslenme programı şu şekilde yapılır:

1. Aşama: Diyetin ilk aşamasında candida mantarının çoğalmasını önleyecek gıdalardan arındırılmış bir beslenme programı uygulanır. Bu nedenle şeker, beyaz un, maya ve alkol tüketimi kesinlikle yasaktır. İşlenmiş gıdalar ve şeker içeren meyveler bu aşamada kısıtlanır. Genel olarak 1. aşama beslenme programı; sebze ve protein ağırlıklı oluşturulur.

2. Aşama: Bu aşamada yasaklı gıdaların tüketilmemesi kuralı devam eder. Probiyotik açısından yüksek olan lahana turşusu, yoğurt ve kefir gibi gıdalar beslenme programına eklenir. 2. Aşama beslenme programına candida mantarının semptomları kaybolana dek devam edilmesi gerekir.

3. Aşama: Bu aşamada yasaklı olan gıdalar yavaş yavaş beslenme programına alınabilir. Böylece normal beslenme rutinine kademeli olarak geri dönülebilir. Meyveler bu aşamada serbest kılınır.

Candida Mantarı Semptomları Nelerdir?

Halk arasında kandida mantarı olarak bilinen mantar türü, temelde sindirim işlemini kolaylaştıran ve bağırsaklara yardımcı olan bir mantar türüdür. Tam adı candida albians olan mantar türü, bağırsak dışında ağız, cilt, ayak tırnakları ve vajina gibi bölgelerde yaşam alanına sahiptir. Artan mantar kolay yorulma, hızlı kilo alımı, eklem ağrıları ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerine neden olur. Kişinin candida mantarının artışını anlayabileceği semptomlar şu şekildedir:

Kronikleşen halsizlik ve yorgunluk hisleri,

Artan unutkanlık ve odaklanma problemleri,

Bağışıklık sistemi zayıflığı,

Sindirim sisteminde ortaya çıkan çeşitli problemler,

Ciltte ve vajinada yaşanabilecek mantar enfeksiyonları,

Sinüs enfeksiyonları,

Eklem ağrıları ve düşük ruh hali gibi durumlar.

Candida Diyeti Kaç Kilo Verdirir?

Candida beslenme programı , kilo verdirmeye yönelik bir beslenme rutini değildir. Asıl amacı artan candida mantarını azaltmak ve sağlıklı bir vücut sistemini yeniden sağlamaktadır. İçerdiği kısıtlamalar sebebiyle kilo verimini sağlar. Ancak bu kilo verimi kişiden kişiye farklılık gösterebileceği için ortak bir referans aralığı yoktur.

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Candida Diyeti İlkeleri Nelerdir?

Kişinin beslenme alışkanlığını birden değiştirmesi çok kolay bir değişiklik değildir. Candida diyeti de bunu göz önüne alarak 5 ilke belirler ve kişinin diyeti daha keyifli hale getirmesini sağlar. Bu candida ilkeleri şu şekildedir:

Kararlılık: Diyet programlarında en önemli adım kararlılıktır. Bu nedenle candida programının da temel ilkesi kararlılıktır. Candida albians mantarının artışı kişinin vücuduna zarar verir. Bu nedenle kurtarılması gereken bir vücut olduğu hatırlanmalı ve diyet kararlılıkla uygulanmalıdır.

Zaman: Beslenme programı değişikliği zaman ister. Bu nedenle beslenme programını doğru uygulayabilmek için zaman ayırmak tavsiye edilir.

Gözlemleme: Diyetler devam eden süreçleri kapsar. Bu nedenle süreç içerisinde vücudun eksiklikleri gözlemlenmelidir. Vücut mineral ve vitamin eksikliğinde ani semptomlar verir. Bu semptomlar gözlemlenmeli, takip edilmeli ve beslenme programı eksikleri giderecek şekilde güncellenmelidir.

Değişiklik: Aynı tip gıdaları tüketmek kişiyi sıkar ve sindirim sistemini alıştırır. Bu nedenle diyetin izin verdiği ürünler içerisinden değişikliğin ara ara yapılması tavsiye edilir. Ayrıca farklı beslenme rutinleri diyetten sıkılmayı engeller.

Takviye: Diyet, beslenme programını kuvvetli hale getirmek için probiyotik takviyesini önerir. Probiyotik açısından yüksek kefir, yoğurt ve ev tipi turşular beslenme programına dahil edilmelidir.

Candida Diyetinde Serbest Olan Yiyecekler Hangileridir?

Candida serbestlik açısından diğer diyetlere göre daha çok seçenek sunar. Candida diyetinde serbest olan yiyecekler şu şekildedir:

İçerisinde nişasta bulunmayan sebzeler,

Kısıtlanmış tahıl ürünleri (yulaf kepeği, kinoa, karabuğday, chia ve keten tohumu),

Yararlı yağlar (zeytinyağı, keten yağı gibi),

Sınırsız bitki ve baharat türleri,

Süt ürünleri (özellikle kefir ve yoğurt),

Yüksek protein içeren besinler,

Sınırlı meyve tüketimi (avokado, limon ve misket limonu),

Stevia.

Candida Diyetinde Yasak Olan Gıdalar Nelerdir?

Candida diyeti yasaklı listesi, kolay bir sindirim işlemi hedeflenerek hazırlanmıştır. Candida diyetinde yasak olan yiyecekler şu şekildedir: