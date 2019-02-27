Hayat Çay ocağından öğrencilere jest
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Çay ocağından öğrencilere jest

Tokat'ta çay ocağı işleten İbrahim Orçun Özübek (38), öğrencilere yönelik 'askıda çay-simit' uygulaması başlattı. Müşterilerin de destek verdiği uygulamayla, parası olmayan öğrenciler çay ocağından ücretsiz çay ve simit alabiliyor.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Orçun Özübek
İbrahim Orçun Özübek

Kent merkezinde, bir endüstri meslek ve imam hatip lisesinin karşısında çay ocağı işleten İbrahim Orçun Özübek, askıda ekmek benzeri bir uygulamaya imza attı.

Özübek, harçlıkları olmayan öğrencilerin karınlarını doyurabilmesi için 'askıda simit-çay' uygulaması başlattı. Müşterilerin de destek verdiği kampanya ilgi gördü. Ocağa gelenler, öğrenciler için de fazladan askıda çay-simit ödemesi yapıyor.

Öğrenciler ücretsiz olarak simit yiyebiliyor.

Paralarının olmadığını öğrendi

Öğrencilerin de uygulamadan memnun olduğunu belirten İbrahim Orçun Özübek, şöyle açıklamada bulundu:

  • "Havaların sıfırın altında seyrettiği olduğu bir dönem olmuştu. O zamanda iki lisenin öğrenci servisleri buradan kalkıyordu. Biz de öğrencileri, soğukta beklemesinler diye dükkana davet ediyorduk. Fakat gelmiyorlardı. Birkaç öğrenci ile görüştük, neden gelmiyorlar diye. O zaman paraları olamadıkları için gelmediklerini öğrendik.
  • Bunun üzerine aklımıza böyle bir uygulama başlatmak geldi. Müşterilerimiz ve esnafımız da destek oldu. Şimdi öğrenciler geliyorlar, 'Askıda bir çay bir simit' diyorlar. En azından hava soğuk olduğu zaman dışarıda beklemiyorlar. Vatandaşımızdan Allah razı olsun. Onlar da destek veriyorlar. Tepkiler güzel, öğrenciler de seviniyorlar, Tokat'ta böyle bir uygulama olduğu için."

Tokat'ta yapılan en güzel uygulama

Öğrencilere küçük de olsa destek olduklarını belirten esnaf Mustafa Işkın ise, "Öğrenciler açısından Tokat'ta yapılan güzel bir uygulama. Dönem dönem arkadaş gurupları ile geldiğimizde bununla ilgili biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize küçük de olsa maddi- manevi bir destek sağlamış oluyoruz" diye konuştu.İmam hatip lisesi öğrencilerinden Emrullah Uslu, paraları olamadığı zaman arkadaşlarıyla birlikte gelip çay içtiklerini, uygulamadan memnun olduklarını belirterek işletmeciye ve destek verenlere teşekkür etti.

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