Hayat Çaydanlık devrildi 2 yaşındaki Hamitin tüm vücudu ikinci derece yandı
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Çaydanlık devrildi 2 yaşındaki Hamit'in tüm vücudu ikinci derece yandı​

Çaydanlık devrildi 2 yaşındaki Hamit'in tüm vücudu ikinci derece yandı

Kars'ta, ocak üstünde içindeki suyun kaynadığı çaydanlığı çekip, üzerine deviren Hamit Akçilad'ın (2) vücudu, kaldırıldığı hastanede yanıklar nedeniyle sargılarla kaplandı. Akçilad'ın vücudunun büyük bölümünde ikinci derecede yanıklar oluştuğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
2 yaşındaki Hamit.
2 yaşındaki Hamit.

Halime- Yusuf Akçilad çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Hamit, annesinin çay yapmak için su koyup, ocağa bıraktığı çaydanlığı çekerek, üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümü kaynar suyla yanan Hamit, ailesi tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hamit Akçilad, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunun tamamı ikinci derece yanıklar nedeniyle sargılarla kaplanan Akçilad'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Adıyamanlı genç kadın lazer epilasyon mağduru: Vücudunda ikinci derece yanık oluştu, acıya dayanamayıp hastaneye koştu
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ACIDAN SÜREKLİ AĞLIYOR

Baştan aşağı yanan oğlunun konuşamadığını, çektiği acı nedeniyle sadece ağladığını belirten baba Yusuf Akçilad, "Eşim ocağın üzerine çayı bıraktı. Çok yaramaz olan Hamit de arkasından elini atıp çaydanlığı üzerine çekiyor. Yüzünden göbek deliğine kadar ve sağ kolunda yanık var. Hemen hastaneye götürdük, yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk ettiler. Yanıkları ile ilgili doktorlar ikinci derece yanık olduğunu söyledi. Çocuğun vücudunda iz kalmaması için bizi burada tutuyorlar. Hastaneden çok memnunuz. Anne- babaların dikkat etmesi geriyor. Çocuk 2 yaşında ve çok acı verici bir olay. Derdini anlatamıyor. Sadece ağlıyor" diye konuştu.

Diyarbakırlı genç kız güzellik merkezinde kâbusu yaşadı: Her yeri yandı
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Cilt bakımı yaptırdıktan sonra yüzünde birinci derece yanıklar oluşan Müge, 6 ay tedavi görecek
FOTOĞRAF 10
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Çorlu'da yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti.
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Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti.
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Bakım sırasında yüzünde yanıklar meydana gelen Gümşar, merkezden ayrıldıktan sonra gittiği hastanede doktorlar yüzünden 2'nci derece yanıklar oluştuğunu söyledi.
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Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, polise giderek şikayette bulundu.
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Müge Gümşar, Çorlu'da Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Ali Nurhan Özbaba'ya giderek muayene oldu. Gümşar'ın yapılacak olan tedavi sonrasında yüzündeki yanıkların iyileşeceğini belirten Özbaba, Hastamızın son durumunda yüzünden birinci ve ikinci derece yanık oluşmuş, oraya yapılan işlemle. Burada yapılması gereken şey yanık tedavisi uygulayacağız. Eğer bu tedavi düzgün uygulanırsa Müge'nin yüzünde iz kalmadan iyileşeceğini düşünüyorum. İyileşme süreci bu kabukların dökülmesi yaklaşık 10 gün daha alacaktır. Daha sonra burası kırmızı biz buna tıpta 'eritem' deriz, eritem olacaktır. Kırmızılıkların geçmesi bazen 2-3 ya da 6 ay sürdüğü oluyor dedi.
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Op.Dr. Özbaba, cilt bakımı yaptırmak isteyenlere de uyarılarda bulunarak, İnsanlarımızın istekleri özellikle güzellik merkezlerinde eğitimli, deneyimli kişiler bu işte sertifikası olan kişiler, Sağlık Müdürlüğü'nden ve Sağlık Bakanlığı'ndan izni olan kişilerin kontrolü altında yapılması gerekiyor. Ama maalesef ki, uyanık, çıkarcı kişiler 3-5 gün güzellik merkezinde çalışıp yetirince bilgisi olmadan bu işleri kendi başlarına yapmaya kalkıyorlar. Sonuçta da bu konuda olumsuz şeylere rastlanılabiliyor. Benim önereceğim, insanlarımız güzellik ararken müracaat ettikleri kişilerde ve merkezlerde çalışanların bilgisini, sertifikasını yeteneğini ve daha önce oraya gitmiş kişilerin referanslarını alarak gitmeleridir dedi.
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Yüzünde oluşan yanıkların tedavi ile giderileceğini öğrenen Müge Gümşar, büyük mutluluk yaşadı. Gümşar, En fazla 6 ayda iyileşeceğimi öğrenmek bende büyük mutluluk yarattı. Bu arada İlçe Sağlık Müdürlüğü de beni davet ederek görüştü. Ben de süreçle ilgili yaşadıklarımı anlattım. Bunları dilekçe olarak yazmamı istediler ve gerekli incelemeyi yapacaklarını ifade ettiler. Bundan sonraki aşamayı avukatım ile yürüteceğiz dedi.
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Bu arada Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de Gümşar'ın başvurusu üzerine inceleme başlattı.
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Müga Gümşar'ın emniyete yaptığı şikayet üzerine gittiği güzellik merkezinde kendisine tedavi uygulanan C.A.'nın ifadesi alındı. Gümşar'ın kendisine yüzünde sivilciler olduğunu, hassas olan yüzüne cilt bakımı yaptırmak istediğini söylediğini belirten C.A., Ben de ona göre işlem uygulayacağımı söyledim. Daha sonra işleme başladım. İsmini hatırlamadığım bir krem ile yüz besleyici maske uyguladım. Bu işlem bittikten sonra yüzüne nemlendirici sürdüm ve seansı bitirdim. Yüzünde yanıklar kalıcı olmayacaktır. Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum dediği öğrenildi.
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Cilt bakımı yaptırdıktan sonra yüzünde birinci derece yanıklar oluşan Müge, 6 ay tedavi görecek
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, güzellik merkezinde cilt bakımı yaptırırken yüzünde enfeksiyon ve 2'nci derece yanık meydana gelen Müge Gümşar (29), Op. Dr. Ali Nurhan Özbaba tarafından muayene edildi. Özbaba, "Hastamızın son durumunda yüzünden birinci ve ikinci derece yanık oluşmuş, oraya yapılan işlemle. Burada yapılması gereken şey yanık tedavisi uygulayacağız. Tedavinin 6 aya kadar uzadığı oluyor" dedi.


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