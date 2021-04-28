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Hayat Cezayir sıcakları kapıda 10 derece birden artacak
AKTÜEL

Cezayir sıcakları kapıda: 10 derece birden artacak

Türkiye bugünden itibaren Cezayir sıcakları ve çöl tozunun etkisine girecek. Hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece artacak. Sıcaklık artışı ile beraber toz taşınımı da bekleniyor.

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Cezayir sıcakları kapıda: 10 derece birden artacak
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Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KADEMELİ ARTIŞ

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Hafta başına kadar sıcaklıklarda kademeli olarak artış gerçekleşecek. Özellikle ülkemizin batı ve iç kesimlerinde sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.

TOZ AŞINIMINA DİKKAT

Kuzey Afrika ve Cezayir üzerinden esen rüzgarlar, sıcaklığı artırmakla kalmayacak, çöl tozunu da taşıyacak.

Özdemirci, "Rüzgarlarla birlikte gelecek olan toz taşınımının da yarın akşam saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'de hafif şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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"Çöl tozu, akciğer rahatsızlığı olanlar için risk yaratabilir"

İçinde birçok elementi barındıran çöl tozu, akciğer rahatsızlığı ve astım sorunu yaşayanlar için riskli durumlar yaratabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihal Başay konuyla ilgili şu uyarıları yaptı: "2,5 mikrondan küçük tozlar akciğerlerde, hava yollarında en uç noktalarına girer ve orada hasar yaparak, özellikle astım, bronşit hastaları için son derece zararlıdır."

  • Uzmanlar, çöl tozu nedeniyle evleri havalandırırken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

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Afrika gibi: Burası Yüksekova
FOTOĞRAF 5
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Yüksekova ilçesinden geçen Nehil Sazlığı’na yakın alanda otlanan mandalar, havaların ısınmasıyla suya girmeyi de ihmal etmiyor.
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Afrika belgesellerini aratmayan görüntülerin kaydedildiği ilçede, mandalar sıcaklıkların artmasıyla suyun içinde güzel görüntüler oluşturuyor. Ovası ve etrafı karlı dağlarla çevrili ilçede mandaların sudan geçmesi ise belgesellerdeki bufalo sürülerini hatırlatıyor.
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Çiftçiler, mandaların su ve çamuru sevdiğini, bunu için yapay göletler yaptıklarını belirterek, bölgede mandacılığı geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
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Afrika gibi: Burası Yüksekova
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki mandaların su içinde gezmesi Afrika'da çekilen belgeselleri aratmadı.


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