Hayat CHPnin muhatabından ses geldi Terörle mücadele dursun
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CHP'nin muhatabından ses geldi: Terörle mücadele dursun

PKK’nın Meclis’teki uzantısı, CHP ve İYİ Parti’nin gizli ortağı HDP, ‘Millet İttifakı’nın merakla beklediği açıklamayı yaptı. HDP, ‘Demokrasi Tutum Belgesi’ başlıklı 11 maddelik deklarasyonla Kanal İstanbul’un durdurulmasını, KHK’lıların serbest bırakılmasını ve terörle mücadeleye son verilmesini istedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” açıklamasına muhatabından cevap geldi. HDP’nin bu role her zaman hazır olduğu belirtilerek, çözümün adresi olarak Kılıçdaroğlu gibi TBMM gösterildi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 2023’ün ‘yeni bir başlangıç’ olacağını, meclis seçimleri için ortak zemin arayışında olduklarını ifade etti. Deklarasyonda parlamenter sistem vurgusu yapılırken, cumhurbaşkanı adayı tanımının CHP ile benzer olması dikkat çekti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHPnin muhatabından ses geldi: Terörle mücadele dursun
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ittifak şartlarını 11 madde ile açıkladı.

Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP, ittifak paydaşlarının merakla beklediği tutum belgesini açıkladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın açıkladığı ‘Demokrasi Tutum Belgesi’ 11 maddeden oluştu.

  • 2023 seçimlerinin ‘yeni bir başlangıç’ olduğunu ifade eden Buldan ve Sancar, Millet İttifakı’na HDP’nin anahtar parti olduğu mesajını gönderdi. Buldan, meclis seçimleri için ortak mücadele zemini arayışında olduklarını belirterek, meclis seçimleri dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışı içinde olmadıklarını söyledi.

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KILIÇDAROĞLU’NA CEVAP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” açıklamasına cevap verildi. HDP’nin bu konuda her zaman hazır olduğu belirtilerek, çözümün adresi olarak Kılıçdaroğlu gibi TBMM gösterildi.

  • HDP, ittifak ve muhatap olma şartı olarak Türkiye’nin terörle mücadeleye ara vermesini istedi. HDP, yayımladığı deklarasyonda “Kürt sorununda demokratik çözüm” ismini verdiği 4. maddede Türkiye’nin terörle mücadelesini sonlandırmasını istedi. İlgili maddede “Savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine, sorunlarımızı şiddet aracılığıyla değil; konuşarak, müzakere ederek, diyalog yoluyla çözmek temel düsturumuzdur” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’na, açıkça ‘olmazsa olmazımız’ budur denildi. Kürt sorunun çözümü için Kılıçdaroğlu’na sunulan diğer bir şart ise “Bu çerçevede, başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır” ifadeleriyle metinde yer aldı.

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Kılıçdaroğlu’nun komşularla sıfır sorun politikası da deklarasyonda yer aldı. Kanal İstanbul’un durdurulması gerektiği belirtildi. Kanun Hükmünde Kararnamelerle hak gasplarının ortaya çıktığı iddia edilerek bunların sonlandırılması istendi.

HDP’nin, 11 maddelik deklarasyonunda ittifakın en büyük ortağı CHP’nin istekleri ile benzerlik çeken diğer başlık ise cumhurbaşkanı adayı tarifi.

AYNI ADAYI TARİF ETTİLER

  • Deklarasyonda parlamenter sistem vurgusu yapılırken, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında da CHP ile aynı aday tarifi yapıldı. Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili kuralların ve ilkelerin koyulması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ile aynı tarifi yapan HDP, deklarasyonda “Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluşmaların gerçekleşmesi, HDP seçmenlerinin ülkenin geleceğinde anahtar bir role sahip olmaları nedeniyle günceldir. İster HDP’li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız. Çünkü demokratik dönüşüm şahıslar aracılığıyla değil, ilkeler ve yöntemler üzerinde müzakere ve mutabakat yoluyla gerçekleşebilir” dedi.

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