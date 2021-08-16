Hayat Karadenizin sevilen isminden kahreden haber Cimilli İbo hayatını kaybetti
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Karadeniz'in sevilen isminden kahreden haber: Cimilli İbo hayatını kaybetti

Geçen yıl koronavirüse yakalanan, günlerce yoğun bakımda kalan ve daha sonra böbrek yetmezliği hastalığıyla boğuşan Cimilli İbo'dan (İbrahim Özer'den) hayranlarını üzen haber geldi. Rizeli ünlü müzisyenin, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Cimilli İbo'nun vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Haber Merkezi Diğer
Cimilli İbo öldü mü? Cimilli İbo kimdir?
Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer

Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo'dan (İbrahim Özer'den) kötü haber geldi. Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

Şarkıcının ölüm haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı taziye mesajı yayınladı. Çaykur Rizespor resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı, “Cimilli İbo” lakaplı İbrahim Özer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Özer’e Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır. Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı: Durumu çok kritik
HAYAT
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı: Durumu çok kritik
  • Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.

Koronavirüse yakalanan 'Cimilli İbo' hayati tehlikeyi atlattı
OYNAT 00:18
Koronavirüse yakalanan 'Cimilli İbo' hayati tehlikeyi atlattı
Koronavirüse yakalanan 'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakım ünitesinden çıktı. Yoğun bakımdan çıkartılarak müşahede altına alınan Özer, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.


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