Karadeniz'in sevilen isminden kahreden haber: Cimilli İbo hayatını kaybetti

Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo'dan (İbrahim Özer'den) kötü haber geldi. Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

Şarkıcının ölüm haberi sevenlerini üzdü. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı taziye mesajı yayınladı. Çaykur Rizespor resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı, “Cimilli İbo” lakaplı İbrahim Özer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Özer’e Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı, “Cimilli İbo” lakaplı İbrahim Özer'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhum Özer’e Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/VuYjyWbkv8 REKLAM August 16, 2021

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır. Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

HAYAT Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı: Durumu çok kritik

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.