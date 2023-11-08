Çizerler Filistin’i çizmeli yazarlar Filistin’i yazmalı

“Zaman zaman bana ‘Müslümanlar karikatürle ilgilenmeli mi?’ şeklinde soru geliyor. Ben de onlara ‘Karikatür onlarla ilgileniyor, cevabı siz verin’ diyorum. Hem insanlık hem de Müslümanlık olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Gazze’deki durum güncelliğini artırarak sürdürüyor. Bu günleri yaşarken lay lay lom karikatürler çizemem. Kaldı ki ben gözümü açtım açalı İslam coğrafyasında acılar devam ediyor. Bu acılardan bağımsız olarak benim bir sanat hayatım olamaz. Olmamalı da. Dolayısyla benimle aynı duyguları aynı hisleri paylaşan birilerinin takdir edişini teşekkürle karşılıyorum. Müslümanların bu hassasiyetlerine karşı olanlara da zaten ben karşıyım. Onların ödüllerine iltifatlarına da karşıyım. Karikatür camiasında dünyada karikatür krizi diye bilinen Charlie Hebdo örneği var. O zaman herkes Charlie Hebdo’cu oldu tabiri caizse. Orada saldırılan değerler kimsenin umurunda olmadı. Oysa ben o değerlerin savunucusu olmak zorundayım. Hem Türkiye’de hem dünyada başka karikatüristler var mı, omuzlarım kimlerin omuzlarına değiyor diye bakmam lazım. Baktığım zaman da omuzlarımın boşta kaldığını görüyorum. Kimsenin tavrına söyleyecek sözüm yok. Ama ben bir tavır gösterilmesinden yanayım. Bugün çizerlerin Filistin konusunda çizmesini, yazarların da bu konuda yazmasını bekliyorum.”