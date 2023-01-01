Çoban bulmak imkansız hale geldi: 40 bin TL'yi kabul eden yok

Tarla ve bahçe işleri ile besicilik, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde, çiftçiler ve besiciler için büyük bir öneme sahiptir. Ancak bu sektörlerde çalışacak işçi bulmak, gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu sorun, özellikle kentlere göçün artmasıyla daha da derinleşmektedir.

Elazığ İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Çoban sıkıntısı çok çekiyoruz ve bulamıyoruz. Aylık 40 bin lira maaş veren de var ama yine de çoban bulmak mümkün değil. Kimse bu işi yapmak istemiyor ve zaten yapanlar da bir süre sonra bu işi bırakıyorlar. Onların da haklı sebepleri var. Bekar bir çoban evlenmek istese bile, çobanlık mesleği nedeniyle birçok yerde kız verilmiyor."