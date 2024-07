Çocuk şenliklerinden ilham aldım

Yardım gönüllüsü Abdullah Dide Şentürk, My Name İslam kuruluşu ile dünyanın farklı bölgelerine giderek savaş, işgal ve doğal afetler sebebiyle sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş çocuklara ulaşıyor; ayni ve nakdi yardımların yanı sıra kalıcı projelerle de çocukların ihtiyaçlarını destekliyor. Özellikle bu bölgelerdeki çocuklara kendini adayan Şentürk, “Farklı bölgelerde farklı coğrafyalarda çocuk şenlikleri düzenledik. Çocukların kalbinde minik bir iz bırakıp büyüdüklerinde bu anları hatırlamasını istiyorum” diyor. Şentürk, “Dünyayı Kurtaran Kitap”ı yurt dışında yaptığı çocuk şenliklerinden ilham alarak yazmış. Çeşitli bölgelerden çocuk profillerine göre iyilikleri anlatmak istediğini ifade eden Şentürk, her coğrafyada bir sorun olduğunu ve kitapta o sorunları ele alıp çocukları analitik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçladığını dile getiriyor. Şentürk, “Daha önce hiç parka gitmemiş bir çocuk düşünün, yetimler topluluğu. Bu çocuklar lunaparka gidiyorlar, lunaparkın imkanlarından yararlanıyorlar, yemek yiyorlar, gönüllerince eğleniyorlar. Hayatları boyunca o anı yaşamadıkları bir gün yaşıyorlar. Bu da genelde savaş sonrası ülkelerde oluyor. Bu yetim çocuklar hem tatla hem kokuyla hem duyguyla yoğun bir gün geçiriyor. O yaşadıkları eşsiz anı unutma ihtimalleri yok. Aynı çocuğu düşünelim. O yardım ettiğimiz çocuk büyüyor, evleniyor, kendi çocuğu oluyor. Kendi çocuğunu lunaparka götürüyor. İlk lunaparka götürdüğünde bizim onu lunaparka götürdüğümüz günü hatırlıyor. Bizim yaptığımız basit bir iyiliği o çocuklar yıllar sonra farklı iyiliklerle harmanlayabilir. Amacımız o çocukları iyilik elçisine dönüştürmek” şeklinde konuşuyor.