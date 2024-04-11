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Hayat

Çocuklar ve polisler beraber söyledi

04:00 - 11/04/2024 Thursday
Güncelleme: 01:38 - 11/04/2024 Thursday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Likya Çocuk Korosu, polis ekipleriyle Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılına özel klip hazırladı. Öğrencilerin oluşturduğu koro ile Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler, “7 Bölge 7 Türkü” projesini gerçekleştirdi. Fethiye’nin tarihi ve turistik mekanlarında yapılan çekimlerde polis ekiplerinin de eşliğiyle türküler söylendi. İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ise geçmişte emniyet müdürü olan merhum babası Mevlüt Dadaşoğlu’na ait “Polis Kardeş” isimli şiiri seslendirdi.



#aktüel
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