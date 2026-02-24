Çocukların 'Kâbe'de hacılar Hû der Allah' ilahisini söylemesi Levent Üzümcü'yü rahatsız etti

Son günlerde bazı okullarda öğrencilerin teneffüs sırasında hep birlikte ilahi söylediği anların paylaşılması, belirli çevreler tarafından “okullarda dincilik dayatılıyor” şeklinde yorumlandı.

Oyuncu, öğrencilerin “Kabe’de hacılar hû der Allah” ilahisini söylediği videoyu alıntılayarak, “Bir halk kendine bunu neden yapar?” ifadelerini kullandı. Üzümcü gelen tepkiler üzerine ''Anladığım şu, her inanış ve inanmayışın garantisi olan laikliği dinsizlik olarak gören cühela aydınlanamaz. '' dedi.