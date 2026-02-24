Yeni Şafak
Çocukların 'Kâbe'de hacılar Hû der Allah' ilahisini söylemesi Levent Üzümcü'yü rahatsız etti

12:3624/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Levent Üzümcü çocukların ilahi söylediği anları X'te paylaştı.
Levent Üzümcü çocukların ilahi söylediği anları X'te paylaştı.

Son günlerde okullarda başlayan ramazan etkinlikleri ve çocukların ilahi söylediği videoların sosyal medyada paylaşılması belirli bir kesimi rahatsız etti. Levent Üzümcü, tenefüste 'Kabe'de hacılar hû der Allah' isimli ilahiyi söyleyen çocukları 'Okullarda dincilik dayatılıyor' yorumuyla paylaşan bir hesaptan alıntılayarak ''Bir halk kendine bunu neden yapar?'' dedi.

Son günlerde bazı okullarda öğrencilerin teneffüs sırasında hep birlikte ilahi söylediği anların paylaşılması, belirli çevreler tarafından “okullarda dincilik dayatılıyor” şeklinde yorumlandı.

Okullarda gerçekleştirilen yılbaşı etkinliklerine Cadılar Bayramı gibi kutlamalara karşı sessiz kalan tiyatrocu Levent Üzümcü, çocukların ilahi söylemesinden rahatsızlık duydu.

Oyuncu, öğrencilerin “Kabe’de hacılar hû der Allah” ilahisini söylediği videoyu alıntılayarak, “Bir halk kendine bunu neden yapar?” ifadelerini kullandı. Üzümcü gelen tepkiler üzerine ''Anladığım şu, her inanış ve inanmayışın garantisi olan laikliği dinsizlik olarak gören cühela aydınlanamaz. '' dedi.




