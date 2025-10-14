Milli Eğitim Bakanlığı, “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” kapsamında Türkiye genelinde tüm okullarda eş zamanlı tahliye ve yangın tatbikatı düzenledi. 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü’nde yapılan uygulamada, milyonlarca öğrenci ve öğretmen afet bilinci konusunda pratik eğitim aldı. Bakanlık bünyesindeki Arama ve Kurtarma Birimleri (AKUB), AFAD ekipleri ve yerel itfaiye birimlerinin katılımıyla yapılan çalışmalar, öğrencilerin afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak göstermeyi amaçladı.

YANGIN TÜPÜ KULLANIMI GÖSTERİLDİ

Ankara Haydar Aliyev Ortaokulu'nda yetkililer tarafından afet farkındalık eğitimi düzenlendi, deprem tahliye ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı. MEB AKUB üyeleri, öğrencilere deprem öncesinde ve esnasında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu, ardından gerçekleştirilen tatbikatta, öğrenciler siren uyarısıyla çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı. Öğretmenler ve MEB AKUB görevlilerinin yönlendirmesiyle okulun tahliyesi yapıldı, tatbikat doğrultusunda bir öğrencinin sedyede tahliyesi gerçekleştirildi. ABB itfaiye birimi görevlilerince de yangın sırasında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgiler paylaşıldı, ardından yapılan tatbikatta yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

AİLELER İÇİN DE TATBİKAT YAPILACAK

İstanbul’da Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan uygulamada İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 81 ilde aynı anda yapılan tatbikatların önemine dikkat çekti. Yentür, “Afetleri ortadan kaldırmak mümkün değil ama eğitimle riskleri azaltabiliriz. Bu farkındalığı öğrencilerden ailelere taşımayı hedefliyoruz” dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş da "Eğitimi sadece okulda ve öğrencilere değil aynı zamanda velilere ve çalışanlarımıza da iletme amacımız var" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Alim Sefa Ateş ise "Öncelikle sakinliğimizi korumalıyız. Sakinliğimizle birlikte olası bir tahliyeyi başarılı bir şekilde, daha sıkıntısız, sorunsuz, güvenli yapabiliriz" ifadelerini kullandı.







