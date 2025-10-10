YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu: Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu üstün başarı özel ödülüne layık görüldü

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, devlet erkânı, bakanlar, büyükelçiler, rektörler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.





Samsun Üniversitesi, "Endüstriyel Miras, Yeniden Kullanım ve Sürdürülebilirlik ile Eğitimde Deneyimsel Öğrenme" başlıklı projesiyle "Toplumsal Sorumluluk" kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile proje yürütücüleri Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Asım Divleli ve Dr. Öğr. Üyesi Emin Selçuk Taşar’a verildi.





Törenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Mahmut Aydın, elde edilen başarının Samsun Üniversitesi’nin "Duvarsız Üniversite" vizyonunun bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu ödül, Üniversitemizin kısa sürede ulaştığı akademik ve toplumsal olgunluğun güçlü bir göstergesidir. Bilgiyi toplumdan koparmadan, şehirle ve insanla iç içe üretiyoruz. Ballıca Kampüs Dönüşüm Projemiz, geçmişin endüstri mirasını geleceğin eğitim modeline dönüştüren bir iradenin sonucudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden bu ödülü almak bizler için büyük bir onur ve motivasyondur" dedi.









Üstün başarı ödülüne layık görüldü

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, YÖK 2025-2026 akademik açılış töreninde ilme ve talebeye hizmet kategorisinde YÖK üstün başarı özel ödülüne layık görüldü.





2023’teki başarıdan 2025’e uzanan yol

Samsun Üniversitesi, Ballıca Kampüs Dönüşüm Projesi kapsamında ilk ödülünü 2023 yılında "1 ve 2 No’lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne Dönüştürülmesi" projesiyle almış, bu proje "Necip Fazıl Mimarlık Ödülü"ne layık görülmüştü. Ödül, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilmişti.





Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Asım Divleli ve Dr. Öğr. Üyesi Emin Selçuk Taşar tarafından hazırlanan proje, Ballıca’daki endüstri mirasını yeniden işlevlendirerek açık öğrenme müzesi niteliğinde bir eğitim alanı oluşturdu.





Projede yıkım yerine onarım, yeniden kullanım ve enerji verimliliği esas alındı. Paslanan çelik karkaslar, yaşlanan ahşap kirişler yeniden değerlendirildi; karo mozaikler mekânsal belleği canlı tutan öğelere dönüştürüldü. Böylece Ballıca Yerleşkesi hem öğrenciler hem de bölge halkı için üretken, etkileşimli ve sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştü.









Geleceğin üniversite modeli

YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülü ile tescillenen Ballıca Kampüs Dönüşüm Projesi, kültürel sürekliliği koruyan, ekolojik ilkelerle uyumlu ve toplumsal katkıyı merkeze alan bir üniversite modeli olarak öne çıktı. Samsun Üniversitesi, geçmişin mirasını geleceğin yükseköğretim vizyonuyla buluşturarak sürdürülebilir bir üniversite yaklaşımının örneğini sergiledi.



