Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun Üniversitesi'ne YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen 2025 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Samsun Üniversitesi’ne “Kurumsal Ödüller – Toplumsal Sorumluluk” kategorisinde ödül takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2025–2026 Akademik Yılı Açılış Töreninde verilen ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla sahiplerini buldu. Törende Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, proje yürütücüleri Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Asım Divleli ve Dr. Öğr. Üyesi Emin Selçuk Taşar ile birlikte ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Samsun Üniversitesi, “Endüstriyel Miras, Yeniden Kullanım ve Sürdürülebilirlik ile Eğitimde Deneyimsel Öğrenme” başlıklı projesiyle ödüle layık görüldü. Üniversitenin Ballıca Kampüs Dönüşüm Projesi, tarihi endüstri yapılarının korunarak eğitim, araştırma ve üretim alanlarına dönüştürülmesini hedefliyor.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, ödülün üniversitenin “Duvarsız Üniversite” vizyonunun bir yansıması olduğunu belirterek, “Bu başarı, bilgi üretimini toplumdan koparmadan, şehirle ve insanla iç içe yürüten bir yaklaşımın sonucudur. Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak, kurumsal emeğimizin tescili ve geleceğe dair hedeflerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur.” dedi.

Aydın, elde edilen başarının tesadüfi olmadığını vurgulayarak, “Samsun Üniversitesi’nin bugüne kadarki tüm çalışmaları planlı, kararlı ve sürdürülebilir bir vizyon stratejisinin ürünüdür. Ballıca Kampüsü’nün dönüşümü, yalnızca fiziksel değil, pedagojik bir yenilenmeyi de temsil ediyor.” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin ödüllü projesi, endüstri mirasının korunması, enerji verimliliği, yeniden kullanım ve deneyimsel öğrenme ilkeleri üzerine inşa edildi. Ballıca’daki eski tütün depoları, mimari kimliği korunarak stüdyo, laboratuvar ve atölyelere dönüştürüldü. Proje, “yıkım yerine yeniden işlevlendirme” anlayışıyla sürdürülebilir bir kampüs modeli oluşturdu.

Samsun Üniversitesi, Ballıca Kampüsü ile 2023 yılında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Necip Fazıl Mimarlık Ödülü” almıştı.