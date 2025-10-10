Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

16:0710/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS) ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim'de alınan tercihler 2025-TUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin
"https://sonuc.osym.gov.tr"
adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.





#2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı
#Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi
#ÖSYM
#TUS
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?