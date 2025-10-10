Yeni Şafak
ÖSYM duyurdu: KPSS sonuçları açıklandı

10:0810/10/2025, Cuma
KPSS A Grubu sonuçları belli oldu.
2025 KPSS A Grubu Sınavı (Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sınav sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Eylül'de yapılan 2025-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ile 13-14 Eylül'de gerçekleştirilen Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM 2025 KPSS Lisans sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar sınav sonuçlarına saat 10.00'dan itibaren
internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Duyuruda, sınav sonrası madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarı kontrollerinin tamamlandığı ve gelen itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi.

Değerlendirme sürecinin ardından, 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59'uncu sorunun iptal edilmesine karar verildiği ve değerlendirme işlemlerinin bu doğrultuda tamamlandığı kaydedildi.



