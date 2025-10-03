Yeni Şafak
Üniversiteyi 3 yılda bitirme formülü: 240 kredi 180'e düşürülecek

Merve Safa Akıntürk
04:003/10/2025, Cuma
G: 2/10/2025, Perşembe
Erol Özvar
Erol Özvar

YÖK Başkanı Erol Özvar, "4 yıllık mezuniyet için gerekli 240 AKTS’ni gözden geçireceğiz. Avrupa ülkelerinde öğrenciler 180 AKTS ile mezun olabiliyor. Bunun dönüşümünü gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “2030’a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası”nı açıklayarak yükseköğretimde uygulanacak köklü değişikliklerin ayrıntılarını paylaştı.Yükseköğretimde iş yeri temelli uygulamalı eğitim modelinin yaygınlaşacağını ifade eden Özvar, “Bugüne kadar amacına hizmet etmeyen, formaliteye dönüşen staj uygulamalarını iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürmek önceliklerimiz arasında yer almakta. Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere yedi ilimizde pilot uygulamalara başlayacağız” dedi. Özvar, bu illerde üniversitelerin öğrenci kapasitesi ile işletmelerin üretim ve istihdam potansiyelinin detaylı şekilde analiz edileceğini ve sektör bazlı sınıflandırmalarla öğrencilerin nitelikli uygulama alanlarına erişiminin sağlanacağını söyledi.

ÜÇ YILDA MEZUNİYET İMKANI

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, öğrencilerin üç yılda mezun olabilme imkanı olduğunu dile getiren Özvar, yaz okulun da öğrencilerin bir sonraki yılın derslerini alabilmesi için yapılandırılması gerektiğini belirtti. Lisans eğitiminde gerekli Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (AKTS) de düzenleyeceklerini vurgulayan Özvar, “4 yıllık mezuniyet için gerekli 240 AKTS’nin gözden geçirilecek. Avrupa ülkelerinde öğrenciler 180 AKTS ile mezun olabilmekte. Biz de tüm lisans programlarını dikkate alarak mevcut yapıyı gözardı etmeden dönüşümü gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



