Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
ALES/3 için başvurular başladı: Başvurular nereden, nasıl yapılır?

ALES/3 için başvurular başladı: Başvurular nereden, nasıl yapılır?

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:197/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
ALES (Arşiv)
ALES (Arşiv)

23 Kasım’da gerçekleştirilecek ALES/3 için başvurular bugün saat 10.00’dan itibaren başladı. ÖSYM, 2025 ALES başvuru kılavuzunu ve başvuru ekranını erişime açtı. Adaylar, sınav tarihleri, başvuru şartları ve ücret bilgilerine kılavuzdan ulaşabilecek.

ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
için başvuru süreci bugün resmen başladı.

Başvuru nasıl yapılır?


23 Kasım’da yapılacak sınav için adaylar, saat 10.00 itibarıyla ÖSYM Başvuru Merkezleri’nden,
ais.osym.gov.tr
adresinden ya da ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



Kılavuz yayınlandı mı?


Sınav başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu doğrultuda ALES başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.



ALES sınavı ne zaman yapılacak?


Yılın son sınavı olacak 2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçları ise 12.12.2025 tarihinde açıklanacak.


#ALES
#ÖSYM
#başvuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 7 Ekim 2025 AFAD, Kandilli deprem listesi!