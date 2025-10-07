ALES (Arşiv)
23 Kasım’da gerçekleştirilecek ALES/3 için başvurular bugün saat 10.00’dan itibaren başladı. ÖSYM, 2025 ALES başvuru kılavuzunu ve başvuru ekranını erişime açtı. Adaylar, sınav tarihleri, başvuru şartları ve ücret bilgilerine kılavuzdan ulaşabilecek.
ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
için başvuru süreci bugün resmen başladı.
Başvuru nasıl yapılır?
23 Kasım’da yapılacak sınav için adaylar, saat 10.00 itibarıyla ÖSYM Başvuru Merkezleri’nden,
ais.osym.gov.tr
adresinden ya da ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
Kılavuz yayınlandı mı?
Sınav başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu doğrultuda ALES başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.
ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Yılın son sınavı olacak 2025-ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavın sonuçları ise 12.12.2025 tarihinde açıklanacak.
