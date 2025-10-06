4+4+4 sistemi seneye değişir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında, 4+4+4 eğitim sisteminin değişmesiyle ilgili hazırlıkları anlattı, eğitim gündemini değerlendirdi. Tekin, eğitimde altyapı ve öğretim kalitesinde son 20 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Türkiye’de resmi 650 bin civarında derslik bulunduğunu aktaran Tekin, tüm okullarda internet erişimi ve etkileşimli tahtaların bulunduğunu ifade etti. Derslik başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamalarına gerilediğini, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 13-15 kişi ile dünya çapında örnek gösterilecek seviyeye ulaştığını belirten Tekin, bu verilerin BM ve OECD raporlarında da teyit edildiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANINA SUNACAĞIZ

Bakan Tekin, 4+4+4 sistemine ilişkin değişiklikler konusunda da şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl kamuoyuna bazı açıklamalarda bulunduk ve tartışmaları yakından izledik. Şu anda hazırladığımız raporu Kabine Toplantısı’nda Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Önümüzdeki yıl eğitim-öğretim takvimi buna göre dizayn edilecek.”

24 KASIM’DA 15 BİN ATAMA

Öğretmen atamalarıyla ilgili de bilgi veren Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 15 bin öğretmenin atanacağını duyurdu. Yeni yıldan itibaren Milli Eğitim Akademisi’nde 10 bin öğretmen adayının eğitim süreçlerine başlayacağını ifade eden Tekin, böylece eğitim kadrosunun güçlendirilmesinin sürdürüleceğini belirtti.







