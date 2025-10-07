Lisede yeni sistem seneye

Türkiye’de 2012 yılından bu yana uygulanan 12 yıllık zorunlu eğitim modeli, sendikaların yürüttüğü saha çalışmaları ve kamuoyu araştırmalarıyla yeniden tartışmaya açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu veriler ışığında bir rapor hazırlayarak kabineye sunacağı öğrenildi. Eğer siyasi düzeyde onay verilirse, düzenlemenin bu yıl içinde yasalaşması ve 2026-2027 Eğitim Öğretim Takvimi'nin yeni sisteme göre düzenlenmesi bekleniyor. Zorunlu eğitim süresinin yeniden yapılandırılması kapsamında en çok destek bulan modeller arasında “2+2” ve “3+1” sistemleri öne çıktı. “2 yıl zorunlu + 2 yıl isteğe bağlı” şeklindeki “2+2” modelini destekleyenlerin oranı öğretmenlerde yüzde 34,5, yöneticilerde yüzde 32,5, öğrencilerde yüzde 38,9 ve velilerde yüzde 28,6 olarak ölçüldü.

HAZIRLIK YILI OLSUN

Sendikaların saha raporlarında öne çıkan bir diğer başlık, lise son sınıfın işlevine ilişkin oldu. Öğretmenlerin yüzde 83,6’sı, yöneticilerin yüzde 84,7’si, öğrencilerin yüzde 75,9’u ve velilerin yüzde 47,3’ü lise son sınıfın artık işlevini yitirdiğini ve öğrencilerin büyük bölümünün bu dönemi üniversiteye hazırlık süreci olarak geçirdiğini belirtti. Öğretmenlerin yüzde 90,4’ü, yöneticilerin yüzde 88,8’i, öğrencilerin yüzde 92,3’ü ve velilerin yüzde 89,9’u lise son sınıfın “üniversiteye hazırlık ya da kariyer planlama yılı” olarak yeniden tanımlanmasını destekledi.

2+2 ÖNE ÇIKIYOR

Zorunlu eğitim süresinin yeniden yapılandırılması kapsamında en çok destek bulan modeller arasında “2+2” sistemi öne çıktı. “2 yıl zorunlu + 2 yıl isteğe bağlı” şeklindeki “2+2” modelini destekleyenlerin oranı öğretmenlerde yüzde 34,5, yöneticilerde yüzde 32,5, öğrencilerde yüzde 38,9 ve velilerde yüzde 28,6 olarak ölçüldü. Bakanlık kaynakları, mevcut verilerin incelendiğini ve özellikle “2+2” formülü üzerinde yoğunlaşıldığını belirtiyor. Bu model, öğrencilerin son iki yılı üniversiteye hazırlık, mesleki eğitim veya kariyer odaklı programlarla değerlendirmesine olanak tanıyor.

Yasama süreci ve takvim

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı raporun ilk Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Onay alınması durumunda süreç, parlamento aşamasına taşınacak. Bu yıl içinde karar verilirse, önümüzdeki eğitim öğretim yılı planlamaları da yeni modele göre şekillenecek. Sendikaların verileri, toplumun eğitim sisteminde sadece sürenin değil, yapının da değişmesini beklediğini gösteriyor. Öğrencilerin bireysel ilgi alanlarına ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesini hedefleyen yeni modelin, Türkiye’nin eğitim sisteminde köklü bir dönüşümün kapısını aralaması bekleniyor.







