ÖSYM duyurdu: 11-12 Ekim'de 4 farklı sınav yapılacak

"Yoğun sınav takvimini bu hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kâğıt tabanlı olmak üzere 4 farklı sınavla sürdürüyoruz. Cumartesi günü düzenlenecek EUS ve STS Eczacılık’a toplam 857 aday katılacak. Sınavlarda toplam 80 görevli yer alacak. Pazar günü yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği’ne ise 9 bin 617 aday katılacak. DUS’a katılacak 8 engelli adaydan ek süre kullanması uygun görülenler, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınav organizasyonun gerçekleştirilmesi ve sınav güvenliğinin sağlanması için bu iki sınavda toplam bin 303 kişi görev yapacak. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 25 aday bu haktan yararlandı. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar diliyorum"