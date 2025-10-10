ÖSYM duyurdu: 11-12 Ekim'de 4 farklı sınav yapılacak

ÖSYM 11-12 Ekim'de 4 farklı sınav yapacak
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu 4 farklı sınavın yapılacağını duyurdu.
ÖSYM, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın
11 Ekim Cumartesi
, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın
(2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem)
12 Ekim Pazar
günü yapılacağını duyurdu.
EUS ve STS Eczacılık sonuçları 4 Kasım’da, DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları 6 Kasım’da açılanacak
DUS 2. Dönem Ankara ve İstanbul’da, STS Diş Hekimliği 2. Dönem yalnız Ankara’da düzenlenecek. Sınavlar saat 10.15’te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. STS Diş Hekimliği 2. Dönem’de adaylara 120 soru sorulacak. DUS 2. Dönem’de Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) bulunacak. İki testte toplam 120 soru olacak. EUS ve STS Eczacılık sonuçları 4 Kasım’da açıklanacak.
DUS ve STS Diş Hekimliği sonuçları ise 6 Kasım’da açılanacak. STS Eczacılık ve STS Diş Hekimliği’nde başarılı olabilmek için adayların 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekiyor. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.
"Yoğun sınav takvimini bu hafta 4 farklı sınavla sürdürüyoruz"
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, hafta sonu yapılacak sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada,
"Yoğun sınav takvimini bu hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kâğıt tabanlı olmak üzere 4 farklı sınavla sürdürüyoruz. Cumartesi günü düzenlenecek EUS ve STS Eczacılık’a toplam 857 aday katılacak. Sınavlarda toplam 80 görevli yer alacak. Pazar günü yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği’ne ise 9 bin 617 aday katılacak. DUS’a katılacak 8 engelli adaydan ek süre kullanması uygun görülenler, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Sınav organizasyonun gerçekleştirilmesi ve sınav güvenliğinin sağlanması için bu iki sınavda toplam bin 303 kişi görev yapacak. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 25 aday bu haktan yararlandı. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar diliyorum"
dedi.