YDS/2 ne zaman? ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi açıkladı

YDS/2 ne zaman? ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı takvimi açıkladı

<p>ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman?</p>
ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ne zaman?

2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) ikinci dönemi için başvuru süreci 8 Ekim’de tamamlandı. Başvuru yapan adaylar, ÖSYM sınav takvimini merak ediyor. Peki YDS/2 ne zaman? İşte ÖSYM YDS sınav takvimi.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın ikinci dönemi için başvuru işlemleri 30 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru günü 15 Ekim 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Peki YDS/2 ne zaman? İşte ÖSYM YDS sınav takvimi.

YDS/2  GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 30 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru günü 15 Ekim 2025 Çarşamba olarak belirlendi.

YDS/2 NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2025 yılı sınav takvimine göre YDS/2, 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının, planlandığı üzere 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.

YDS, her yıl iki dönem halinde düzenleniyor. İlk oturum olan YDS/1, Mart ayında yapılırken; ikinci oturum YDS/2 ise Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Bu sınavlar, akademik kariyer, kamu personeli atamaları ve yabancı dil tazminatı gibi birçok alanda geçerli dil yeterliliğini ölçüyor.

