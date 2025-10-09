2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) ikinci dönemi için başvuru süreci 8 Ekim’de tamamlandı. Başvuru yapan adaylar, ÖSYM sınav takvimini merak ediyor. Peki YDS/2 ne zaman? İşte ÖSYM YDS sınav takvimi.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın ikinci dönemi için başvuru işlemleri 30 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru günü 15 Ekim 2025 Çarşamba olarak belirlendi. Peki YDS/2 ne zaman? İşte ÖSYM YDS sınav takvimi.
YDS/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvuru işlemleri 30 Eylül – 8 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru günü 15 Ekim 2025 Çarşamba olarak belirlendi.
YDS/2 NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2025 yılı sınav takvimine göre YDS/2, 16 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
YDS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının, planlandığı üzere 5 Aralık 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.
YDS, her yıl iki dönem halinde düzenleniyor. İlk oturum olan YDS/1, Mart ayında yapılırken; ikinci oturum YDS/2 ise Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Bu sınavlar, akademik kariyer, kamu personeli atamaları ve yabancı dil tazminatı gibi birçok alanda geçerli dil yeterliliğini ölçüyor.