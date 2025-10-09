YDS, her yıl iki dönem halinde düzenleniyor. İlk oturum olan YDS/1, Mart ayında yapılırken; ikinci oturum YDS/2 ise Kasım ayında gerçekleştiriliyor. Bu sınavlar, akademik kariyer, kamu personeli atamaları ve yabancı dil tazminatı gibi birçok alanda geçerli dil yeterliliğini ölçüyor.