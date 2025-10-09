HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuç tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen HMGS/2 sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyordu. Hukuk kariyerine adım atmak isteyen binlerce adayın beklediği HMGS sonuçları için tarih belli oldu. Peki, HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden öğrenilecek?
HMGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından HMGS soruları ve cevapları, 28 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenen sınavın ardından erişime açıldı. 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, bugün saat 10.15'te başladı. 130 dakika sürenin tanındığı oturumda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltildi. ÖSYM Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları değerlendirilirken sadece doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
HMGS sonuçlarının 24 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması bekleniyor.
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.
HMGS PUANLAMA NASIL OLACAK?
Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANMIŞTI
28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
HMGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihte ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr
üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecek.
Sonuç ekranında sınav puanı, başarı durumu ve sıralama bilgileri yer alacak.
Ayrıca ÖSYM, sonuç belgelerini elektronik ortamda paylaşacak olup, basılı belge gönderimi yapılmayacak.