HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu

HMGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından HMGS soruları ve cevapları, 28 Eylül 2025 Pazar günü düzenlenen sınavın ardından erişime açıldı. 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, bugün saat 10.15'te başladı. 130 dakika sürenin tanındığı oturumda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltildi. ÖSYM Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları değerlendirilirken sadece doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak ve yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.