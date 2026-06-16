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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hicri yılbaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hicri yılbaşı mesajı

00:1916/06/2026, Salı
IHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tüm İslam âleminin hicri yılbaşını kutladı. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımlandığı mesajla hicri yılbaşını kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hicri yılbaşını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında,
"Hicri 1448’inci yılın milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Rabb’imden niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun"
ifadelerine yer verdi.

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