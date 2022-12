Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan Portekizce yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pelé'nin ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, aileye, taraftarlara ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Estou profundamente triste com a morte de Pelé, um dos maiores nomes do futebol mundial. Compartilho de coração esta grande dor do povo brasileiro, do qual ele é uma lenda, e transmito nossas condolências à família, torcedores e a todos os esportistas.