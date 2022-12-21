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KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alan Ajda Pekkan: Ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde müzik alanında ödüle layık görülen sanatçı Ajda Pekkan, yazılı bir açıklamada bulundu. "Ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim" diyen Pekkan Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü alan Ajda Pekkan: Ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ajda Pekkan.

Sanatçı Ajda Pekkan, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde müzik alanında ödüle layık görüldü.

Pekkan, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıktan sonra yazılı bir açıklamada bulundu.

"BÜYÜK BİR HEYECAN İÇİNDEYİM"

“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldüğüm için büyük bir gurur ve heyecan içindeyim." diyen Pekkan, "Bugün sanat hayatımın en önemli noktalarından biridir. Çünkü bu ödül benim için bambaşka duygular ve çok önemli anlamlar içeriyor. Müzik hayatım boyunca ülkeme olan bağlılığım, sevgim ve milli değerlerim benim için daima önemli ve öncelikli olmuştur. Bu uzun soluklu yolculukta kariyerimi şekillendirirken de tüm bu duygularla verdiğim kararlar ile ülkemin sanatçısı olmayı tercih ettim. Yurt dışındaki kariyerimde birçok teklifi geri çevirmemdeki temel sebep bu kadim topraklardaki sevgi ve aidiyet duygusudur" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan, bu kararlarının ne kadar doğru olduğunu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı ödülle daha iyi anladığını belirterek, “Sizlere sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreninde ödülleri takdim etti.
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İşte ödüle layık görülen isimler:Müzik alanında Ajda Pekkan,
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Resim alanında Süleyman Saim Tekcan,
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Sinema alanında Yılmaz Erdoğan,
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İlim-kültür alanında Hayreddin Karaman,
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Gastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre Akkor,
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Tiyatro alanında Ayla Algan (Adına Bilge Nur Gülkılık ödülü aldı)
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Mimari alanda Hilmi Şenalp,
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Zanaat alanında Sevan Bıçakçı,
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Dans-bale alanında Tan Sağtürk,
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Karikatür-animasyon alanında Varol Yaşaroğlu,
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Edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler, (Adına İmdat Avşar ödülü aldı)
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Geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera (Adına Semih İlteş ödülü aldı)
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Vefa Ödülüne ise Aşık Veysel değer görüldü.
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Ödül töreninden kareler...
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
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